Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga được sau khi ông Zelensky thông báo quân Ukraine đang đẩy lui các lực lượng Nga ở thành phố Kupyansk. Tuy nhiên, quân đội Nga khẳng định điều ngược lại mới là đúng.

"Người đứng đầu chính quyền Kiev hoàn toàn xa rời thực tế sau khi nghe những báo cáo sai sự thật từ Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Aleksandr Syrsky, người nắm rõ tình hình tác chiến trên thực địa. Hoặc là ông Zelensky nhận ra tình hình tuyệt vọng và vị trí thực sự của các lực lượng vũ trang Ukraine tại Kupyansk. Đó là lý do tại sao ông ấy đang cố gắng che giấu sự thật với người dân Ukraine và các nhà tài trợ phương Tây, với cái giá phải trả là cái chết của hàng nghìn binh sĩ Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm binh lính Azov hoạt động gần Pokrovsk. Ảnh: Volodymyr Zelensky/X

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev có thể đang trì hoãn tình hình để đảm bảo nhận được thêm nguồn viện trợ từ phương Tây. Tuy nhiên, tình hình đang ngày càng tồi tệ hơn đối với binh sĩ Ukraine, những người không được các chỉ huy đưa cho bất kỳ lựa chọn nào để cứu mạng, ngoại trừ việc đầu hàng quân đội Nga.

Trước đó, Tổng thống Zelensky nói, sự hiện diện của quân đội Nga gần Kupyansk chỉ giới hạn ở 60 binh sĩ và quân đội Ukraine đã có lộ trình để hoàn thành một “cuộc đánh mạnh” ở khu vực này.

Ngoài ra, chính phủ Ukraine còn bác bỏ thông tin Nga công bố về việc các lực lượng Kiev đang bị bao vây ở hai khu vực trên mặt trận, với hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị mắc kẹt. Vào tuần trước, Kiev đã triển khai các lực lượng biệt kích tinh nhuệ gần Pokrovsk, song đã hứng chịu tổn thất nặng nề trong nỗ lực củng cố các vị trí.