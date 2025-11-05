Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội X tối 4/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết rằng trong khuôn khổ chuyến thị sát tại mặt trận Dobropillia ở tỉnh Donetsk, ông đã gặp gỡ và thảo luận với các sĩ quan chỉ huy về tình hình tiền tuyến, cũng như những nhu cầu cấp thiết nhất đối với những đơn vị phòng thủ của Ukraine tại đó.

Ông Zelensky (phải) trong buổi gặp mặt các quân nhân. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Mạng xã hội X

“Tôi xin gửi lời cảm ơn tới những người lính về sự phục vụ của họ, và đích thân tôi đã trao tặng cho họ những phần thưởng của nhà nước. Tôi rất biết ơn những quân nhân đã bảo vệ Ukraine, cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước”, tờ Kyiv Independent trích bài đăng của ông Zelensky.

Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine đến mặt trận Dobropillia diễn ra giữa lúc các đơn vị phòng thủ Kiev đang phát động nhiều cuộc phản công và đẩy lui quân Nga tại đây.

Ukraine bác bỏ quân lính bị vây ở Pokrovsk

Phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, sĩ quan Andrii Kovalov hôm 4/11 khẳng định không có bất kỳ đơn vị phòng thủ nào của nước này bị vây khốn trong các khu vực thành thị tại mặt trận Pokrovsk – Myrnohrad.

Tờ Pravda dẫn lời ông Kovalov nói: “Ở thời điểm hiện tại, không có sự bao vây hay phong tỏa nào đối với các khu vực đô thị ở Pokrovsk – Myrnohrad, cũng không có đơn vị nào thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine bị vây ở đó. Các đơn vị của chúng tôi đang làm mọi cách để có thể duy trì tuyến hậu cần. Tình hình ở thành phố Pokrovsk vẫn khó khăn, nhưng một chiến dịch toàn diện đang được triển khai nhằm tìm, diệt và đẩy quân đối phương khỏi đó”.

Theo bản đồ cập nhật chiến sự do trang Deep State cung cấp, vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa quân Nga và các đơn vị phòng thủ Ukraine, đã bao trùm toàn bộ trung tâm Pokrovsk, và các lực lượng Moscow đang phát động một mũi tấn công tại đó.