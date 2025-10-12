Phát biểu tại một sự kiện diễn ra hôm 11/10 ở thành phố Budapest, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố, đảng trung hữu cầm quyền Fidesz - Liên minh công dân Hungary đã chấp thuận đề xuất của ông về việc phát động một bản kiến nghị trên toàn quốc “nhằm phản đối những chính sách hiếu chiến của EU chống Nga”.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Orban Viktor/Mạng xã hội X

Hãng tin RT dẫn lời ông Orban cho hay: “Châu Âu có một kế hoạch chiến tranh, trong đó bao gồm tuyên chiến với Nga và đưa cho Ukraine mọi thứ họ yêu cầu. Chúng ta phải đứng ngoài việc này. Tôi kêu gọi người dân Hungary hãy tham gia chiến dịch và tham gia cuộc tuần hành vì hòa bình vào ngày 23/10 tới”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội sau đó cùng ngày, nhà lãnh đạo Hungary cũng cảnh báo, châu Âu đang “tiến tới chiến tranh với tốc độ ngày càng nhanh hơn”.

“Vài tuần trước, ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, các lãnh đạo EU đã công bố kế hoạch chiến tranh với nội dung EU trả tiền, Ukraine chiến đấu và Nga kiệt quệ. Chúng ta cần thể hiện rằng, người dân Hungary không muốn chiến tranh. Đó là lý do vì sao chúng ta phát động phong trào vận động trên toàn quốc để phản đối kế hoạch chiến tranh của Brussels”, ông Orban viết trên Facebook.

Không giống như nhiều nước thành viên EU khác, Hungary từ năm 2022 đến nay đã nhiều lần từ chối viện trợ vũ khí cho Kiev và chỉ trích EU nặng nề vì áp đặt lệnh trừng phạt Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine. Budapest cũng từng cảnh báo, việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể gây ra một cuộc xung đột toàn diện với Nga.