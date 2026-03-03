Tờ Kyiv Independent dẫn lời Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 3/3 cho biết: "Chúng ta đã vượt qua trận chiến mùa đông đầy khó khăn. Ukraine đã giành lại diện tích lãnh thổ lớn nhất trong tháng 2, kể từ chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk của Nga năm 2024. Đà tiến công của đối phương trên mọi mặt trận dọc tiền tuyến đã chậm đi trong mùa đông. Chúng ta thậm chí còn đang chủ động tấn công ở Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk".

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky. Ảnh: Kyiv Independent.

Dù ông Syrsky không nêu chi tiết nhưng các nguồn tin quân sự Ukraine tiết lộ Kiev đã giành lại kiểm soát thêm hơn 300km2 lãnh thổ ở tiền tuyến trong tháng 2 năm nay.

Ngược lại, hãng thông tấn TASS ngày 3/3 dẫn lời chuyên gia quân sự Andrey Marochko khẳng định Nga đã thâu tóm quyền kiểm soát hơn 80 khu định cư ở Ukraine trong mùa đông, tương đương gần 1.400km2 lãnh thổ.

"Chỉ tính riêng trong tháng 12 năm ngoái, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 34 khu định cư tại các khu vực Sumy, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk và Donetsk, tương đương 340km2 lãnh thổ. Tới tháng 1 năm nay, quân đội Nga tiếp tục kiểm soát 24 khu định cư, tức khoảng 470km2 lãnh thổ. Trong tháng 2 vừa qua, quân đội Nga kiểm soát thêm 24 khu định cư, tương đương hơn 360km2 lãnh thổ", ông Marochko thông tin.

Theo giới quan sát, rất khó để xác thực các tuyên bố của Ukraine và Nga liên quan đến diện tích lãnh thổ kiểm soát trên tiền tuyến. Báo cáo của các trang tin quân sự như DeepState thường cho thấy nhiều khu vực "xám", nơi cả lực lượng Nga và Ukraine đều hiện diện.