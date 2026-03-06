Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/3 tuyên bố rằng Kiev sẵn sàng cung cấp cho Mỹ mọi nguồn lực cần thiết để đối phó với UAV Shahed của Iran.

"Chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ phía Mỹ về việc hỗ trợ ứng phó với các UAV của Iran tại Trung Đông. Tôi đã chỉ đạo cung cấp các phương tiện cần thiết và bảo đảm sự hiện diện của các chuyên gia Ukraine tại điểm nóng. Chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ các đối tác đang góp phần bảo đảm an ninh và bảo vệ người dân Ukraine", ông Zelensky cho biết.

Trước đó, Tổng thống Zelensky tiết lộ rằng Kiev đã nhận được một số yêu cầu hỗ trợ từ các quốc gia Trung Đông, nhưng nhấn mạnh rằng ông chỉ đồng ý nếu các thỏa thuận này không làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine trước cuộc không kích của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Bên cạnh đó, ông Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng đổi vũ khí đánh chặn UAV lấy tên lửa phòng không. Theo Tổng thống Zelensky, các lực lượng Ukraine đã có nhiều kinh nghiệm đánh chặn UAV cảm tử Geran-2 của Nga, loại vũ khí tương tự UAV Shahed của Iran.

Tổng thư ký NATO nêu khả năng kích hoạt Điều 5 vì xung đột Iran

Theo The Hill, Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 5/3 đã khẳng định rằng liên minh này không có ý định kích hoạt điều khoản phòng vệ tập thể (Điều 5), dù đánh giá việc một tên lửa Iran nhắm vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ là "nghiêm trọng".

"Không một ai thảo luận về Điều 5 cả. Điều quan trọng nhất là phải cho các đối thủ của chúng ta thấy được rằng NATO rất hùng mạnh và luôn đề cao cảnh giác. Trên thực tế, nhiều thành viên NATO ủng hộ Mỹ và Israel, bởi Iran đang tiến gần tới mức trở thành mối đe dọa với cả châu Âu", ông Rutte nói.

Cũng theo Tổng thư ký Rutte, ông đã có các cuộc trao đổi với giới chức Mỹ và Washington "biết rõ mục tiêu của họ tại Iran là gì".

Vào ngày 4/3, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng hệ thống phòng không của NATO đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo Iran khi vũ khí này đang hướng về không phận của nước này. Sự việc làm dấy lên nguy cơ xung đột có thể lan rộng và kéo theo sự tham gia của toàn bộ liên minh.

Điều 5 của NATO về phòng thủ tập thể quy định rằng một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một quốc gia thành viên sẽ được coi là tấn công vào toàn bộ liên minh và cho phép NATO thực hiện hành động quân sự chống lại các bên gây hấn.