Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA

Hãng tin CNN dẫn 2 nguồn tin nắm rõ tình hình cho biết, Mỹ đã tăng cường chia sẻ tin tình báo với Ukraine, gồm cả thông tin về các mục tiêu ở sâu bên trong lãnh thổ Nga như một phần của sự thay đổi chiến lược mà cả hai nước hy vọng sẽ giúp tái khởi động các cuộc thương lượng với Moscow.

Đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bị đình trệ sau khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin diễn ra tại bang Alaska, Mỹ hồi giữa tháng 8 mà không đạt bất kỳ đột phá nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho sẽ thúc giục ông Trump cung cấp thêm vũ khí tầm xa có khả năng tấn công các mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Nga khi hai nguyên thủ gặp nhau tại Nhà Trắng trong ngày hôm nay (17/10).

Vài ngày trước khi ông Zelensky tới Mỹ, Tổng thống Trump đã tỏ thái độ cởi mở về ý tưởng trên và nhấn mạnh cách suy nghĩ của ông về cuộc xung đột ở Ukraine đã thay đổi kể từ hội nghị thượng đỉnh với ông Putin ở Alaska.

Hai nguồn tin Mỹ cho hay, sau hội nghị tại Alaska, chính quyền của Tổng thống Trump đã cung cấp cho Ukraine các thông tin tình báo về địa điểm, cơ sở liên quan tới năng lượng của Nga mà Washington trước đó từng yêu cầu Kiev không được phép tiếp cận. Động thái này dường như nhằm làm thay đổi những tính toán của Moscow về chiến dịch quân sự đặc biệt ở bên kia biên giới.

Trước đó, tờ Financial Times cũng dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine tiết lộ, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin tại Alaska, Mỹ đã yêu cầu Ukraine tránh tấn công các cơ sở hạ tầng dầu, khí và năng lượng của Nga khi Washington theo đuổi một thỏa thuận hòa bình với Moscow. Tuy nhiên, sau hội nghị, Mỹ đã bật đèn xanh cho các lực lượng Kiev tiếp tục tập kích các mục tiêu năng lượng của Nga.

Với sự chấp thuận của Mỹ, Ukraine hiện đã áp dụng một chiến lược có chủ đích nhằm vào cơ sở hạ tầng liên quan đến năng lượng của Nga.

Các nguồn tin cho biết thêm, với việc tiền tuyến bị đóng băng hiệu quả và thương vong trong cuộc xung đột đã lên tới 1 triệu người, Ukraine tin rằng việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga là một trong số ít cách còn lại để tạo ra những tác động chiến lược.