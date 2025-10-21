Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Global Look Press

Tạp chí New Republic của Mỹ dẫn lời ông Trump phát biểu hôm 20/10: "Chúng tôi gặp một tình huống nhỏ đối với Hamas. Vấn đề đó sẽ được giải quyết nhanh chóng nếu Hamas không tự mình giải quyết được... Hamas đang vi phạm thỏa thuận mà họ đã đồng ý".

Người đứng đầu nước Mỹ nói thêm, ông có thể yêu cầu quân đội Israel quay lại các khu vực ở Dải Gaza mà họ đã rút đi và tiêu diệt Hamas nếu muốn. Tuy nhiên, ông đang trì hoãn để tạo cơ hội cho lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hamas có thể thành công. "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Hamas rằng họ sẽ cư xử đúng mực, sẽ tử tế. Nếu họ không làm được như vậy, khi cần thiết Mỹ sẽ tiêu diệt nhóm vũ trang này", lãnh đạo Nhà Trắng nói.

Ông Trump phát biểu như trên trong bối cảnh các cố vấn cấp cao của ông là Steve Witkoff và Jared Kushner có cuộc họp tại Jerusalem và Phó Tổng thống JD Vance lên đường tới Israel.

Theo hãng tin Al Jazeera, vào ngày 19/10, Israel đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi tiến hành một loạt cuộc không kích vào Dải Gaza, khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em. Thi thể của 57 người Palestine được đưa tới các bệnh viện trên khắp khu vực.

Israel tuyên bố cuộc tấn công diễn ra do Hamas vi phạm thỏa thuận trước. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), sáng sớm cùng ngày, "những kẻ khủng bố ở khu vực Rafah" đã nổ súng và nã tên lửa chống tăng vào lính Israel.

Tuy nhiên, Hamas tuyên bố không liên quan tới các cuộc tấn công mà Israel đề cập, đồng thời cam kết tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hòa bình.

Thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hamas đạt được là giai đoạn đầu tiên của một kế hoạch hòa bình lớn hơn do ông Trump thúc đẩy. Hiện Israel và Hamas chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận nào liên quan tới các giai đoạn sau.