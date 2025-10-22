Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/10 đã trả lời câu hỏi của các phóng viên tại Nhà Trắng về thông tin cuộc gặp thượng định với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hungary bị hoãn.

"Tôi không muốn lãng phí những cuộc gặp như vậy. Tôi cũng không muốn phí thời gian vô ích, nên hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra", ông Trump cho biết.

Khi được hỏi vì sao ông lại nghĩ rằng một cuộc gặp ở thời điểm này có thể là "phí thời gian", Tổng thống Trump trả lời: "Tôi không nói như vậy, nhưng không ai biết trước điều gì có thể xảy ra. Những diễn biến trên tiền tuyến Ukraine đang thay đổi rất nhanh. Mọi người sẽ biết kế hoạch của chúng tôi trong 2 ngày nữa", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: NYT

Cùng ngày, một quan chức Nhà Trắng tiết lộ rằng hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin hiện chưa thể diễn ra trong tương lai gần.

"Cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã không diễn ra như kỳ vọng. Vì lẽ đó, một cuộc gặp trực tiếp giữa hai Ngoại trưởng là không cần thiết, và hiện không có kế hoạch nào để Tổng thống Trump gặp Tổng thống Putin trong tương lai gần", quan chức Nhà Trắng nói.

Theo các nguồn tin của CNN và Politico, công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin "đã bị gác lại, ít nhất là tạm thời”. Dù Nhà Trắng khôg nêu lý do, nhưng lập trường cứng rắn của Nga về các điều kiện kết thúc xung đột Ukraine có thể là nguyên nhân.

Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21/10 nói rằng hiện chưa có khung thời gian cụ thể cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin.

"Một hội nghị như vậy cần rất nhiều sự chuẩn bị. Mọi người đã nghe thông báo từ phía Mỹ và giờ là của chúng tôi. Hiện chưa có lịch trình cụ thể nào về sự kiện này", ông Peskov thông tin.