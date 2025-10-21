Đài RT dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/10 cho biết: "Hungary được chọn làm nước chủ nhà vì cả Tổng thống Putin lẫn Tổng thống Trump đều duy trì mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Thủ tướng Viktor Orban. Công tác chuẩn bị cho hội nghị đang được hoàn thành, bao gồm cả các văn bản mà hai bên có thể ký kết".

Phát ngôn viên Điện Kremlin không đưa ra bình luận về việc liệu EU hoặc Ukraine có tham dự hội nghị hay không, nhưng nhấn mạnh "lập trường của Kiev hiện không góp phần thúc đẩy hòa bình".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc EU đang tìm cách cản trở cuộc gặp Putin - Trump và hướng tới việc tiếp tục kéo dài cuộc xung đột Nga - Ukraine.

"EU đang làm mọi cách để cản trở hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa hai lãnh đạo Nga và Mỹ. Họ dường như muốn làm chệch hướng mọi nỗ lực hòa bình. Châu Âu đã làm như vậy kể từ năm 2022, khi can thiệp vào các cuộc đàm phán tại Istanbul", bà Zakharova nhấn mạnh.

Bình luận của bà Zakharova được đưa ra trong bối cảnh truyền thông châu Âu tiết lộ Brussels coi cuộc gặp Putin - Trump là "cơn ác mộng chính trị".

"Hội nghị ở Hungary sẽ đặt EU vào thế khó xử, khi ông Putin và ông Trump thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột tại một quốc gia ở châu Âu mà không có sự góp mặt của khối", tờ El Pais trích dẫn các nguồn tin ngoại giao tiết lộ.

Liên quan đến hội nghị Putin - Trump, Bộ Ngoại giao Bulgaria ngày 20/10 thông báo, nước này sẵn sàng cung cấp hành lang hàng không cho chuyên cơ chở Tổng thống Nga đến Budapest. Đây là động thái đáng chú ý, bởi sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) đã áp đặt lệnh cấm máy bay Nga di chuyển qua không phận EU.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky phản đối việc chọn Hungary làm địa điểm cho hội nghị Trump - Putin, vì cho rằng Thủ tướng Orban là một người "không có thiện chí" với Kiev.