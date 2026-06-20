Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Video bàn thắng Mỹ 2-0 Úc (nguồn: VTV):
Ghi bàn:
Mỹ: Burgess (11' phản lưới), Freeman (44')
Đội hình ra sân
Mỹ: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson (A. Trusty 80'), Adams, Tillman, Dest (J. Scally 80'), McKennie (G. Reyna 90'), Pepi (S. Berhalter 78'), Balogun (H. Wright 90')
Úc: Beach, Circati, Souttar, Burgess (J. Geria 45'), Italiano, O'Neill, Okon-Engstler (J. Irvine 78'), Bos, Leckie (C. Volpato 60'), Velupillay (C. Metcalfe 45'), Toure (N. Irankunda 45')
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