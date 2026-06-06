Đội tuyển Indonesia có màn trình diễn đầy thuyết phục khi đánh bại Oman 3-0 trong trận giao hữu FIFA Matchday tháng 6/2026 trên sân Gelora Bung Karno.

Trước trận, Oman được đánh giá cao hơn nhờ xếp hạng 79 FIFA, trong khi Indonesia đứng thứ 122. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại cho thấy đội chủ nhà mới là những người chơi chủ động và hiệu quả hơn.

Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, Indonesia nhập cuộc tự tin. Đội bóng của HLV John Herdman phát huy tốt tốc độ trong các pha chuyển trạng thái, đồng thời tạo ra sức ép lớn lên hàng thủ Oman.

Indonesia thắng thuyết phục Oman - Ảnh: Bola

Phút 13, Indonesia mở tỷ số từ một tình huống cố định. Nathan Tjoe-A-On treo bóng chính xác bên cánh trái để Justin Hubner chọn vị trí khôn ngoan, đánh đầu tung lưới Oman. Bàn thắng sớm giúp “Garuda” càng chơi hưng phấn hơn.

Đến phút 27, Ole Romeny nhân đôi cách biệt sau pha xử lý tự tin trong vòng cấm. Anh tận dụng bóng bật ra bên cánh trái, đi bóng rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Ahmed Faraj Alrwahi.

Oman có cơ hội lớn để rút ngắn tỷ số ở phút 36 khi được hưởng phạt đền. Dù vậy, Emil Audero đã tỏa sáng với pha cản phá cú sút của Hatem Sultan Alrushadi, giúp Indonesia giữ vững lợi thế 2-0 sau hiệp 1.

Sang hiệp 2, Ragnar Oratmangoen ghi bàn ở phút 55 sau đường căng ngang của Ivar Jenner, ấn định chiến thắng 3-0. Kết quả này cho thấy Indonesia đang tiến bộ rõ rệt và thu hẹp khoảng cách với các đội mạnh châu Á.