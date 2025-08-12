Trong suốt những tháng qua, tin tức rò rỉ về dòng iPhone 17 mới liên tục xuất hiện, có tin được nhiều nguồn uy tín xác nhận, có tin bị bác bỏ hoàn toàn. Dưới đây là tổng hợp những thông tin mới nhất.

Thay đổi lớn về thiết kế

Điểm thay đổi nổi bật nhất nằm ở mặt lưng iPhone 17 Pro và 17 Pro Max là cụm camera hình vuông quen thuộc sẽ được thay bằng một mô-đun kéo dài toàn bộ chiều ngang máy.

Concept iPhone 17 Pro Max bản màu cam. Ảnh: Technizo Concept

Thiết kế này có thể đi kèm cải tiến về camera, dù thực tế những nâng cấp này vẫn có thể đạt được với kiểu dáng cũ. Hệ quả nhỏ nhưng đáng chú ý là logo Apple phía sau sẽ được đặt lại vị trí.

Riêng iPhone 17 Pro Max được đồn đoán sẽ dày hơn. Điều này có thể đồng nghĩa với việc pin lớn hơn và thời lượng sử dụng lâu hơn.

Ngoài ra, cả iPhone 17 Pro và 17 Pro Max năm nay có thể chuyển từ khung titan sang khung nhôm. Titan được cho là sẽ dành riêng cho mẫu iPhone 17 Air – nếu đúng như tin đồn về độ mỏng 5,5mm, thiết bị này sẽ cần đến độ bền vượt trội của titan.

Màn hình iPhone 17 Pro và 17 Pro Max

Một thay đổi khác đến từ mặt trước là màn hình chống phản chiếu ánh sáng (anti-reflective).

Việc nâng cấp màn hình là hợp lý bởi có tin tức rò rỉ cho rằng năm nay, iPhone tiêu chuẩn (không Pro) sẽ lần đầu tiên chuyển từ tần số quét 60Hz sang 120Hz, giúp hình ảnh mượt hơn.

Điều này cũng làm dấy lên khả năng iPhone 17 sẽ có ProMotion, nhưng thông tin vẫn chia rẽ, một số nguồn khẳng định tính năng này sẽ tiếp tục là đặc quyền của dòng Pro (và có thể cả iPhone 17 Air). ProMotion cho phép những tính năng như màn hình luôn bật (Always-On) trên iPhone 16 Pro.

Nguồn tin Majin Bu mới đây đăng tải hình ảnh cho thấy 4 kích thước màn hình khác nhau trong dòng iPhone 17. Đáng chú ý, iPhone 17 Air sẽ có màn hình lớn hơn một chút so với iPhone 17 Pro, nằm giữa Pro và Pro Max – phù hợp cho những ai muốn màn hình lớn nhưng không muốn máy quá to như Pro Max.

Điều này đồng nghĩa mỗi mẫu iPhone 17 sẽ có kích thước màn hình riêng biệt, khác với iPhone 15 khi 15 và 15 Pro có cùng kích thước, cũng như 15 Plus và 15 Pro Max.

Màu sắc mới

Dự kiến iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ có 4 hoặc 5 màu, nhưng khả năng cao vẫn là 4 màu như iPhone 16 Pro: đen, trắng, xanh đậm và màu gây tranh cãi nhất – cam sáng. Nhiều khả năng tông màu này sẽ được làm dịu lại, giống đồng ánh kim (copper).

Việc chuyển sang khung nhôm cũng có thể giúp màu sắc trở nên rực rỡ hơn – giống như các tùy chọn màu của iPhone 16 hiện tại.

Camera iPhone 17 Pro và 17 Pro Max

Lần đầu tiên, cả ba camera sau (chính, siêu rộng và telephoto) đều sẽ có độ phân giải 48MP, giúp chất lượng ảnh đồng nhất và chi tiết hơn ở mọi tiêu cự.

Tin tức rò rỉ cũng cho biết thêm về các nâng cấp khác cho camera: nút Camera Control thứ hai, quay video đa camera cùng lúc, zoom quang học 8x và ứng dụng camera chuyên nghiệp mới.

Dù những điểm này chưa được xác nhận chắc chắn như nâng cấp cảm biến, chúng vẫn hoàn toàn có khả năng thành hiện thực.

Chip A19 Pro

Bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max dự kiến được trang bị A19 Pro – kế nhiệm A18 Pro hiện tại. Con chip mới sẽ mạnh hơn, tối ưu hơn, có thể giúp kéo dài thời lượng pin hoặc phục vụ các tính năng mới tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.

Mẫu iPhone 17 Air cũng có thể dùng A19 Pro nhưng bị cắt giảm, ví dụ bỏ bớt một nhân GPU. Trong khi đó, iPhone 17 tiêu chuẩn nhiều khả năng dùng A19.

Giá bán iPhone 17

Tin tức rò rỉ cho thấy giá iPhone 17 sẽ tăng 50 USD cho mỗi mẫu so với năm trước. Nếu đúng, iPhone 17 Pro sẽ khởi điểm từ 1.049 USD hoặc 1.149 USD, tùy khả năng có tính thêm khoản chênh 100 USD mà Apple hiện áp dụng cho bản 256GB hay không.

Nguồn tin đầu tiên về việc tăng giá đến từ nhà phân tích Edison Lee (Jeffries), cho biết điều này áp dụng cho cả 17 Pro và 17 Pro Max.

Một báo cáo khác bổ sung rằng iPhone 17 Pro sẽ tăng dung lượng lưu trữ cơ bản từ 128GB lên 256GB – phần nào giảm bớt tác động của việc tăng giá.

Nhà phân tích Jeff Pu (GF Securities) cũng nhận định nhiều khả năng giá iPhone 17 sẽ tăng, nguyên nhân chính là thuế nhập khẩu ở các thị trường như Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, iPhone sản xuất tại Ấn Độ có thể không chịu thuế, và CEO Tim Cook cho biết phần lớn iPhone nhập khẩu vào Mỹ hiện đến từ Ấn Độ.

Điều này đặt ra câu hỏi: giá iPhone 17 có thể chỉ tăng nhẹ (50 USD) nhờ lợi thế nhập khẩu? Người dùng sẽ biết khi Apple công bố.

Ngày mở bán

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max nhiều khả năng sẽ được bán ra từ thứ Sáu, ngày 19/9. Giờ mở bán thường là 7 giờ sáng theo múi giờ địa phương – nghĩa là người dùng tại Úc và New Zealand thường sẽ là những người đầu tiên trên thế giới sở hữu máy.

Mặc dù vẫn có khả năng một mẫu sẽ bị trì hoãn (giống như iPhone 12 Pro Max từng bán sau iPhone 12 Pro vài tuần), nhưng năm nay điều này khó xảy ra.

Xem video concept iPhone 17 Pro Max màu cam mới. (Nguồn: Technizo Concept):

(Theo Forbes, Appleinsider)