Dưới đây là những điểm đáng chú ý của từng phiên bản iPhone 17 dựa trên các tin tức rò rỉ mới nhất.

Concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: TT Technology

iPhone 17

Năm ngoái, iPhone 16 là một trong những mẫu cơ bản hấp dẫn nhất mà Apple từng giới thiệu. iPhone 17 có thể không sở hữu nhiều tính năng mới như các phiên bản khác, nhưng vẫn hứa hẹn tiếp nối thành công này.

Màn hình 6,3 inch: Lớn hơn một chút, tương tự kích thước iPhone 16 Pro.

Chip A19: Vi xử lý mới, cải thiện hiệu năng so với năm trước.

Camera TrueDepth 24MP ở mặt trước: Nâng cấp camera selfie đầu tiên sau nhiều năm.

ProMotion và màn hình luôn bật (Always-on): Tính năng từng độc quyền cho bản Pro.

Màu mới: Tím, xanh lá, xanh dương, đen và trắng.

Giá iPhone 17 dự kiến 799 USD: Giữ nguyên so với iPhone 16.

iPhone 17 Air

iPhone 17 Air hoàn toàn mới sẽ thay thế dòng Plus trong danh mục sản phẩm của Apple. Đây sẽ là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước tới nay, tập trung vào thiết kế tương lai nhưng đánh đổi thời lượng pin và số lượng camera.

Thiết kế siêu mỏng: Chỉ dày 5,5mm – mỏng nhất trong lịch sử iPhone.

Màn hình 6,6 inch: Nằm giữa kích thước của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Chip A19 Pro giảm số nhân GPU: Vẫn mạnh hơn A19 thường, nhưng chỉ có 5 nhân GPU.

Camera TrueDepth 24MP ở mặt trước: Nâng cấp selfie sau nhiều năm.

Camera sau đơn: Camera chính 48MP, không có Ultra Wide hay Telephoto, dựa vào nhiếp ảnh điện toán để bù đắp, khiến nó kém hấp dẫn với người dùng cần camera đa năng.

RAM 12GB: Tăng 50% so với 8GB trước đây.

ProMotion và Always-on: Từng chỉ có ở bản Pro.

Modem C1: Modem 5G đầu tiên do Apple tự phát triển.

Màu sắc lấy cảm hứng từ dòng Air khác: Xanh nhạt, vàng nhạt, đen và bạc.

Giá iPhone 17 Air dự kiến 949 USD: Cao hơn 50 USD so với bản Plus năm ngoái.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max

Dòng Pro tiếp tục giữ vị trí là những chiếc iPhone toàn diện nhất. iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ giữ nguyên kích thước 6,3 inch và 6,9 inch như năm trước, nhưng có nhiều thay đổi quan trọng.

Các phiên bản màu dự kiến iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Technizo Concept

Thiết kế mới: Thanh camera chạy ngang toàn bộ mặt lưng, khung nhôm thay cho titan.

Chip A19 Pro: Mạnh mẽ nhất, không bị cắt giảm.

Camera TrueDepth 24MP ở mặt trước: Lần đầu nâng cấp sau nhiều năm.

Camera Telephoto 48MP nâng cấp: Từ 12MP lên 48MP, giúp cả ba camera sau đều 48MP.

Pin lớn hơn trên bản Pro Max: Tiếp tục dẫn đầu về thời lượng pin.

RAM 12GB: Tăng 50% so với thế hệ trước.

Màn hình chống phản xạ và chống trầy tốt hơn: Được cải tiến do mất tính độc quyền ProMotion.

Màu sắc mới nổi bật hơn: Cam và xanh đậm, bên cạnh bạc và đen.

Giá dự kiến: 1.049 USD (17 Pro) và 1.249 USD (17 Pro Max) – tăng 50 USD so với năm ngoái.

Ngoài những tính năng cơ bản như các tin tức rò rỉ, Apple xác nhận tính năng ChatGPT tích hợp trong Apple Intelligence sẽ sớm được nâng cấp để sử dụng GPT-5, thay vì GPT-4o như hiện nay. GPT-5 là phiên bản mới nhất và được đánh giá là bước tiến vượt bậc trong nhiều lĩnh vực.

Nhờ sự xuất hiện của iPhone 17 Air, lựa chọn phiên bản phù hợp năm nay có thể khó hơn bình thường. iPhone 17 bản tiêu chuẩn sẽ lần đầu tiên có ProMotion. iPhone 17 Air mang dáng vẻ tương lai nhất nhưng phải đánh đổi về pin và camera.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max vẫn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng có thể không tạo cảm giác “mới mẻ” như Air.

Dòng iPhone 17 (ra mắt dự kiến ngày 9/9 tới) mang đến nhiều cải tiến đáng giá như thiết kế siêu mỏng (iPhone 17 Air), chip A19/A19 Pro, camera 48MP, màn hình 120Hz, và Apple Intelligence tích hợp GPT-5.

Tuy nhiên, giá tăng (khoảng 50 USD) có thể hạn chế sức hấp dẫn, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với Samsung Galaxy, Google Pixel và các thương hiệu Trung Quốc.

Xem video concept iPhone 17 Air siêu mỏng. (Nguồn: Techy Paradise):

(Theo 9to5mac, Appleinsider)