Một trong những thay đổi được mong chờ nhất năm nay là sự xuất hiện của iPhone 17 Air siêu mỏng, thay thế cho iPhone 16 Plus. Và chắc hẳn nhiều người muốn biết kích thước màn hình của iPhone 17 Air so với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ như thế nào?

Theo bài đăng mới nhất của Majin Bu - một nguồn tin có độ chính xác khá cao - trên X, kích thước màn hình iPhone 17 Air gần như nằm giữa 17 Pro và 17 Pro Max.

Nguồn rò rỉ này đã chia sẻ hình ảnh so sánh miếng dán bảo vệ màn hình của từng mẫu máy sắp ra mắt ảnh dưới:

Tấm bảo vệ màn hình các mẫu iPhone 17. Ảnh: Majin Bu/X

Trong vài năm qua, các mẫu iPhone tiêu chuẩn và Pro thường có cùng kích thước màn hình, trong khi phiên bản Plus và Pro Max cũng sở hữu kích thước màn hình giống hệt nhau.

Với dòng iPhone 16, Apple đã thu hẹp thêm phần viền vốn đã mỏng quanh màn hình của 16 Pro và 16 Pro Max, tạo ra một chút diện tích hiển thị nhiều hơn so với các mẫu không phải Pro.

Sau ba thế hệ Plus, iPhone 17 Air đang thay đổi công thức này theo nhiều chiều hướng. Chiếc máy siêu mỏng mới dự kiến sẽ có màn hình 6,6 inch, nhỏ hơn một chút so với màn hình 6,7 inch trên các mẫu iPhone 14/15/16 Plus.

Trong khi đó, iPhone 17 tiêu chuẩn sẽ tiếp tục giữ màn hình nhỏ nhất, 6,1 inch, còn iPhone 17 Pro dự kiến vẫn giữ kích thước 6,3 inch như năm ngoái.

Với những ai muốn màn hình lớn nhất, iPhone 17 Pro Max vẫn giữ vị trí “vua” với kích thước 6,9 inch. Người hâm mộ các thiết bị phablet sẽ cần đợi thêm một năm nữa cho mẫu iPhone gập đầu tiên, được cho là sẽ sở hữu màn hình khi mở ra 7,58 inch.

Ở mức 6,6 inch, iPhone 17 Air nằm gọn giữa 17 Pro 6,3 inch và 17 Pro Max 6,9 inch, nhưng vẫn nghiêng nhiều về kích thước của dòng Plus hơn là iPhone tiêu chuẩn.

Cùng với hệ thống một camera trên 17 Air so với ba camera trên các mẫu Pro, đây có thể là lý do lớn nhất khiến nhiều người bỏ qua mẫu máy này. Còn với nhiều người khác, thời lượng pin có lẽ sẽ là sự đánh đổi lớn nhất. Trong khi Apple được cho là sẽ sản xuất lại bộ pin gắn ngoài để khắc phục nhược điểm về pin cho mẫu 17 Air.

Dù vậy, Apple cần tung ra mẫu iPhone siêu mỏng trong ít nhất một năm để làm chủ công nghệ này, trước khi giới thiệu phiên bản iPhone gập, vốn phụ thuộc vào thiết kế thân máy mỏng.

Xem video concept iPhone 17 Air siêu mỏng. (Nguồn: Techy Paradise):

(Theo 9to5mac, AppleInsider)