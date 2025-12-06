Chế độ chân dung (Portrait Mode) lần đầu xuất hiện trên iPhone 7 Plus, sử dụng dữ liệu độ sâu để tạo hiệu ứng xóa phông giả lập.

Từ iPhone 12 Pro, nhờ cảm biến LiDAR, tính năng này có thể kết hợp cùng chế độ ban đêm (Night Mode) để mang lại ảnh sáng rõ hơn trong điều kiện thiếu sáng. Tuy nhiên, trên iPhone 17 Pro, sự kết hợp này đã không còn.

iPhone 17 Pro. Ảnh: Foundry

Nhiều người dùng trên Reddit, diễn đàn hỗ trợ Apple và cả trong tài liệu hỗ trợ chính thức đã xác nhận: tính năng chân dung ban đêm đã âm thầm bị loại bỏ khỏi dòng iPhone 17.

Night Mode hoạt động ra sao?

Với những ai chưa quen, Night Mode hoạt động bằng cách tăng thời gian phơi sáng, từ 1 đến 30 giây tùy theo độ sáng môi trường.

Thời gian phơi sáng lâu hơn đồng nghĩa với việc cảm biến thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp cải thiện độ sáng và chi tiết của ảnh chụp trong bóng tối.

Chế độ ban đêm đã là một tính năng chủ chốt trong chụp ảnh chân dung trong nhiều năm. Ảnh: Apple

Từ iPhone 15 Pro, phần lớn ảnh chụp thông thường đều có thể chuyển đổi sang chế độ chân dung nhờ việc ứng dụng camera tự động ghi dữ liệu độ sâu.

Nhưng trên iPhone 17 Pro, ảnh chụp ban đêm bằng Night Mode lại không lưu dữ liệu độ sâu, khiến việc chuyển sang ảnh chân dung trở nên bất khả thi.

Khi người dùng cố gắng chụp chân dung trong điều kiện thiếu sáng, tùy chọn Night Mode lập tức biến mất.

Macworld đã kiểm chứng điều này bằng cách so sánh iPhone 17 Pro Max với nhiều mẫu iPhone trước đó, tất cả đều hỗ trợ kết hợp hai chế độ này, kể cả trên iOS 26.

Điều đó có nghĩa là đây không phải lỗi phần mềm. Apple đã chính thức xác nhận Night Mode không còn hỗ trợ khi chụp ảnh chân dung trên iPhone 17 Pro.

Vì sao Apple lại loại bỏ tính năng này?

Dù Apple chưa đưa ra lý do chính thức, có một số giả thuyết hợp lý.

Night Mode khiến thời gian chụp kéo dài thêm vài giây và với nhiều người không hiểu rõ cơ chế hoạt động, việc phải “giữ máy lâu” dễ gây khó chịu.

Trong nhiều trường hợp, Night Mode còn tự động kích hoạt, khiến người dùng lỡ khoảnh khắc quan trọng vì máy phơi sáng quá lâu.

Khi kết hợp Night Mode và chế độ chân dung, thời gian chụp còn kéo dài hơn nữa. Điều này có thể là lý do Apple quyết định loại bỏ nhằm tránh những trải nghiệm khó chịu cho người dùng mới.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là Night Mode có thực sự giúp cải thiện ảnh chân dung? Chất lượng ảnh khi không có Night Mode có tốt hơn?

Ảnh chụp bằng chế độ ban đêm sáng hơn, nhưng ảnh chân dung của iPhone 17 lại sắc nét hơn. Ảnh: Foundry

Dựa trên các thử nghiệm, ảnh chân dung có Night Mode đúng là sáng hơn nhưng cũng xuất hiện nhiều nhiễu hạt và các lỗi do xử lý hậu kỳ. Ảnh chụp bằng iPhone 17 Pro Max trong điều kiện tối tuy hơi tối hơn, nhưng lại sạch nhiễu và giữ chi tiết tốt hơn.

Ngoài ra, ảnh chụp bằng Night Mode luôn giới hạn ở mức 12MP, trong khi chế độ chân dung thông thường có thể chụp ở độ phân giải 24MP, giúp ảnh sắc nét và giàu chi tiết hơn.

Những yếu tố này cho thấy việc loại bỏ có thể nhằm ưu tiên chất lượng ảnh chân dung hơn là độ sáng.

Hiện tại, Night Mode vẫn còn trong chế độ chụp thông thường, nên khó có thể nói Apple đang loại bỏ tính năng này.

Tuy nhiên, việc một tính năng tồn tại nhiều năm đột nhiên biến mất mà không có bất kỳ giải thích nào là điều gây tò mò.

Nếu bạn đang dùng iPhone 17 Pro hoặc 17 Pro Max, bạn sẽ phải lựa chọn giữa hai điều: ảnh sáng hơn vào ban đêm hoặc hiệu ứng xóa phông nghệ thuật. Ít nhất cho đến khi Apple quyết định mang tính năng này trở lại, nếu điều đó xảy ra.

(Theo Macworld)