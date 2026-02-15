Năm nay, Samsung đặc biệt nhấn mạnh vào hệ thống camera, yếu tố luôn là “vũ khí chiến lược” trên dòng flagship cao cấp của hãng.

Theo những gì được hé lộ, mẫu Ultra mới sẽ sở hữu nhiều cải tiến đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, đặc biệt ở khả năng quay video và chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Không chỉ đơn giản công bố thông số kỹ thuật, Samsung còn chủ động phát hành các video minh họa nhằm cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm thực tế.

Đây là cách hãng muốn trực tiếp chứng minh rằng nâng cấp camera lần này không chỉ mang tính marketing, mà là cải tiến có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Quay video thiếu sáng: tâm điểm của nâng cấp

Trên trang TikTok chính thức, Samsung đã đăng tải 3 video mới tập trung vào khả năng quay video thiếu sáng và zoom.

Nội dung các video cho thấy hình ảnh rõ hơn, ít nhiễu hơn và giữ được nhiều chi tiết hơn khi ghi hình ban đêm hoặc trong môi trường ánh sáng yếu.

Một trong những thay đổi quan trọng giúp đạt được điều này là khẩu độ ống kính chính được mở rộng. Khẩu độ lớn hơn cho phép nhiều ánh sáng đi vào cảm biến hơn, đồng nghĩa với việc máy có thêm dữ liệu hình ảnh để xử lý.

Kết quả là video sáng hơn, độ tương phản tốt hơn và màu sắc tự nhiên hơn ngay cả khi ánh sáng môi trường hạn chế.

Ngoài ra, thiết kế cụm camera sau dạng “đảo” cũng được cho là quay trở lại, một phần để hỗ trợ phần cứng quang học mới. Đây là thay đổi mang tính kỹ thuật nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hình ảnh thực tế.

Samsung thậm chí còn minh họa sự khác biệt bằng những cảnh quay mang tính “phóng đại nhẹ”, nhưng thông điệp vẫn rõ ràng: quay video ban đêm là lĩnh vực được đầu tư mạnh mẽ nhất trong lần nâng cấp này.

Zoom xa hơn, chi tiết hơn

Không chỉ cải thiện ánh sáng yếu, khả năng zoom cũng là điểm được nhấn mạnh. Samsung trình diễn khả năng phóng to chủ thể từ khoảng cách xa mà vẫn giữ được độ sắc nét cao, cho thấy thuật toán xử lý hình ảnh và phần cứng zoom đã được nâng cấp đáng kể.

Các cải tiến zoom có vẻ được áp dụng mạnh cho chụp ảnh tĩnh, nhưng nhiều khả năng cũng sẽ mang lại lợi ích cho quay video. Điều này đặc biệt đáng chú ý vì zoom video thường khó duy trì chi tiết hơn so với ảnh chụp.

Nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, thiết bị mới có thể vượt qua mốc zoom 100x từng gây ấn tượng trên thế hệ trước.

Với việc Samsung gần đây cũng đã cải thiện khả năng zoom video bằng cập nhật phần mềm cho dòng Ultra trước đó, việc thế hệ mới sở hữu zoom video vượt trội hơn nữa là điều hoàn toàn hợp lý.

Dù camera là điểm nhấn lớn nhất, những cải tiến khác cũng góp phần khiến Galaxy S26 Ultra trở nên hấp dẫn hơn.

Tốc độ sạc nhanh hơn giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, một yếu tố ngày càng quan trọng với người dùng hiện đại.

Trong khi đó, màn hình bảo mật mới hứa hẹn hạn chế góc nhìn từ bên ngoài, tăng cường quyền riêng tư khi sử dụng ở nơi công cộng.

Những nâng cấp này đặc biệt đáng giá trong bối cảnh nhiều người đã bắt đầu “mệt mỏi” với việc các hãng chỉ tập trung nói về trí tuệ nhân tạo.

Việc quay trở lại cải thiện phần cứng cốt lõi như camera, pin và màn hình mang lại cảm giác mới mẻ hơn cho trải nghiệm thực tế.

Ứng viên sáng giá cho smartphone tốt nhất năm

Với hàng loạt cải tiến từ camera, sạc nhanh đến màn hình bảo mật, mẫu Galaxy S26 Ultra đang được kỳ vọng trở thành một trong những smartphone nổi bật nhất năm 2026.

Tham vọng này cũng phù hợp với chiến lược gần đây của Samsung. Sau thành công của các thiết bị màn hình gập thế hệ mới, hãng dường như sẵn sàng thử nghiệm những nâng cấp táo bạo hơn trên các dòng flagship truyền thống.

Dĩ nhiên, các video quảng bá chưa chắc phản ánh hoàn toàn chính xác trải nghiệm thực tế. Nhưng chúng đủ để truyền tải một thông điệp rõ ràng: Samsung rất tự tin vào những gì họ đã cải tiến và hãng nóng lòng muốn trình diễn đầy đủ các nâng cấp này trong sự kiện ra mắt chính thức sắp tới.

Nếu những gì được hé lộ là đúng với thực tế, thế hệ Ultra mới có thể trở thành một bước tiến quan trọng trong cuộc đua camera smartphone cao cấp, nơi mà từng chi tiết nhỏ cũng có thể tạo ra khác biệt lớn trong trải nghiệm người dùng.

(Theo PhoneArena, CNET)