Ở một mức độ nào đó, cuối cùng thì Apple vẫn sẽ bán được hàng trăm triệu chiếc iPhone. Lợi nhuận vẫn sẽ đổ về. Nếu một mẫu máy bán bùng nổ, nó có thể tác động trực tiếp đến tổng doanh thu iPhone.

Và quan trọng nhất với người dùng: cách thị trường phản ứng với từng mẫu iPhone sẽ định hình kế hoạch phát triển các thế hệ iPhone tiếp theo.

Các mẫu iPhone 17. Ảnh: Apple

iPhone 17 thắng lớn

Khi iPhone lần đầu ra mắt, nó chỉ có duy nhất một phiên bản. Trong nhiều năm, Apple chỉ có một mẫu iPhone duy nhất.

Mọi chuyện giờ đã rất khác. Năm ngoái, Apple giới thiệu cùng lúc năm mẫu iPhone mới: iPhone 16e, iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air. Nếu tính cả iPhone 16 vẫn còn bán, Apple hiện có trong tay trọn bộ 6 lựa chọn.

Cách tiếp cận này mang lại cho Apple nhiều lợi thế. Kể từ khi iPhone X ra mắt năm 2017, hãng liên tục bổ sung các phiên bản cao cấp hơn với giá ngày càng đắt đỏ, đồng thời vẫn duy trì những mẫu giá rẻ hơn.

Điều đó giúp Apple mở rộng tệp khách hàng mà vẫn “vắt thêm” được nhiều tiền từ những ai luôn muốn chiếc iPhone tốt nhất, bất kể giá bao nhiêu.

Điều đáng kinh ngạc trong 8 năm qua là Apple vẫn chưa tìm thấy “giới hạn trên” về giá. Có thể sang năm, khi iPhone chính thức vượt mốc 2.000 USD, người dùng sẽ có câu trả lời. Hoặc cũng có thể chưa.

Với phân khúc cao cấp, dường như bầu trời mới là giới hạn cho Apple. Tuy nhiên, để giữ cân bằng, những chiếc iPhone như 16e và 17 vẫn rất cần thiết cho số đông người dùng phổ thông.

Không thể phủ nhận rằng iPhone 17 năm nay là kẻ thắng lớn, khi sở hữu nhiều tính năng cao cấp được “hạ giá”. Nổi bật nhất là màn hình ProMotion luôn hiển thị (Always-On Display).

Dù tính năng không mới, nhưng việc nó xuất hiện ở một model giá thấp hơn là bước tiến quan trọng. Sớm muộn gì, công nghệ cao cấp cũng sẽ trở thành tiêu chuẩn.

Điều khiến nhiều người lo ngại là iPhone 17 quá tốt, đến mức người dùng sẽ ít chi thêm tiền cho 17 Pro. Nhưng có lẽ không cần quá lo. Bởi Apple đã mất nhiều năm để xây dựng lòng trung thành của nhóm khách hàng “Pro”.

Họ gần như không bao giờ nghĩ đến các mẫu thường, bởi tiêu chí của họ đơn giản: luôn muốn cái tốt nhất.

Hơn nữa, Apple vẫn giữ lại một “vũ khí” độc quyền cho dòng Pro: camera telephoto thứ ba. Một khi đã quen với khả năng zoom, thật khó để từ bỏ.

iPhone 17 Pro với 3 ống kính camera 48MP. Ảnh: Apple

Điều ít được nhắc đến khi phân tích doanh số iPhone là: người mua khác nhau thường có sẵn xu hướng lựa chọn dòng máy khác nhau. Người mua iPhone Pro đã xác định từ đầu rằng họ chỉ chọn bản Pro.

Ngược lại, nhóm mua iPhone thường hoặc iPhone 16e là những người không quá mặn mà với công nghệ, và chẳng thấy lý do gì phải chi thêm hàng trăm USD cho những tính năng “Pro”.

Dĩ nhiên, mức giá khởi điểm mới 1.099 USD của iPhone 17 Pro cũng sẽ khiến một số khách hàng cân nhắc và chọn iPhone 17 thường.

Xu hướng này có thể tăng lên trong tương lai, nhưng Apple luôn có “hàng mới” để thay thế ở phân khúc cao cấp. Hãy chờ xem sang năm hãng sẽ tung ra những chiêu gì.

Những báo cáo doanh số iPhone đầu tiên thường không sai, nhưng lại dễ gây hiểu nhầm vì thiếu ngữ cảnh.

Người xếp hàng mua iPhone trong tuần đầu ra mắt không phải là cùng một nhóm với những người mua iPhone suốt phần còn lại của năm.

Trong mắt giới quan sát, bốn tháng cuối năm luôn là “mùa iPhone”. Quý tài chính đầu tiên của Apple thường chiếm tới 36% doanh thu iPhone của cả năm.

Nhưng quý hai (từ tháng 1 đến tháng 3) vẫn chiếm gần 25%, và hai quý tiếp theo cộng lại đóng góp 40%. Nói cách khác, iPhone không hoàn toàn mang tính mùa vụ.

Cơ cấu doanh số từng mẫu máy cũng thay đổi theo thời gian. Những tuần đầu, nhóm khách hàng Pro chiếm đa số.

Trong khi đó, những ai mua iPhone ngay trước thời điểm thế hệ mới ra mắt thường chỉ đơn giản là cần một chiếc điện thoại thay thế, chứ không quan tâm nhiều đến việc nâng cấp.

iPhone Air sẽ đi về đâu?

Câu hỏi lớn nhất lúc này là: số phận của iPhone Air sẽ thế nào? Các mẫu trước đây ở vị trí này - iPhone mini và iPhone Plus - đều không đạt doanh số như kỳ vọng và sớm bị khai tử. Báo cáo ban đầu cho thấy iPhone Air cũng có doanh số khá “mềm”.

Video giới thiệu iPhone Air của Apple.

Tuy nhiên, iPhone Air vẫn có tiềm năng dài hạn. Với thiết kế siêu mỏng nhẹ và tập trung vào phong cách hơn tính năng, Air có thể không gây ấn tượng với nhóm khách hàng Pro trong mùa thu.

Nhưng khi ngày càng nhiều người dùng cầm và trải nghiệm thực tế, hiệu ứng truyền miệng sẽ phát huy.

Hãy tưởng tượng một người dùng bình thường, vào cửa hàng Apple vào tháng 3 để thay thế chiếc iPhone 15 nứt vỡ, và chọn ngay iPhone Air vì thấy mỏng nhẹ, đẹp mắt.

Thiết kế của Air đủ sức kéo doanh số về dài hạn, dù không bùng nổ ngay từ tháng 9.

Tất nhiên, Apple chưa bao giờ công bố chi tiết doanh số từng mẫu iPhone. Hãng chỉ hé lộ những con số tổng và một vài nhận xét trong báo cáo tài chính.

Vì vậy, phải chờ ít nhất một năm để thấy rõ iPhone 17, 17 Pro và Air được thị trường đón nhận ra sao.

Điều quan trọng cần nhớ là hai phần ba lượng iPhone năm nay bán ra sẽ thực sự diễn ra vào năm 2026. Đây là một trò chơi đường dài. Apple hiểu điều đó, và có lẽ chiến lược “Pro hôm nay, Air ngày mai” sẽ tiếp tục tạo sóng.

(Theo Macworld, AppleInsider)