Theo nguồn tin rò rỉ mới nhất, các mẫu ốp dành cho dòng iPhone Pro trong tương lai sẽ được tích hợp các lớp cảm biến chạm ngay bên trong.

Người dùng sắp có thể điều khiển iPhone thông qua chính chiếc ốp được tích hợp các lớp cảm biến chạm. Ảnh: Smartprix

Những lớp cảm ứng này sẽ cho phép người dùng điều khiển iPhone thông qua chính chiếc ốp, nhưng chúng sẽ hoạt động như thế nào thì vẫn chưa rõ. Rò rỉ có rất ít chi tiết, khiến cộng đồng công nghệ chỉ có thể suy đoán.

Liệu đây có phải là kiểu “màn hình phụ” dạng chạm? Có vẻ không phải. Chúng sẽ giống bàn rê trên bàn phím iPad? Cũng khó nói. Nhưng một điều chắc chắn: Apple đang tìm cách tăng tính khác biệt cho dòng Pro – điều vốn trở nên cấp thiết sau khi iPhone 17 bản tiêu chuẩn đã tiến sát về tính năng với bản Pro hơn bao giờ hết.

Một hướng suy đoán khác là Apple đang chuẩn bị cho viễn cảnh loại bỏ hoàn toàn các nút vật lý – điều đã được đồn đoán nhiều năm.

Nếu các thao tác cơ bản như tăng giảm âm lượng, chuyển chế độ hoặc kích hoạt camera được chuyển thẳng lên bề mặt ốp lưng, đó sẽ là bước tiến lớn trong thiết kế iPhone.

Hiện nay, những chiếc ốp lưng có khả năng tăng thêm chức năng cho điện thoại hầu như rất hiếm. Ý tưởng “thiết bị mô-đun” từng gây tiếng vang nhiều năm trước, nhưng cuối cùng không phổ biến. Tuy nhiên, Apple dường như muốn thử lại theo cách riêng, tinh tế và cao cấp hơn.

Thị trường từng chứng kiến vài nỗ lực kỳ lạ, như chiếc ốp lưng Retro cho Xiaomi 17 Pro Max giúp biến smartphone thành máy chơi game cổ điển với màn hình nhỏ phía sau. Dù mang tính giải trí nhiều hơn thực dụng, những thử nghiệm như vậy tạo nên sự khác biệt thú vị.

Nếu Apple thực sự tham gia cuộc chơi này, cách tiếp cận chắc chắn sẽ khác hẳn. Thay vì thiên về tính vui vẻ hay kỳ lạ, các mẫu ốp lưng cảm ứng của Apple nhiều khả năng tập trung vào sự tiện dụng: phím tắt tính năng, thao tác camera, điều khiển cuộc gọi, ghi âm, hoặc các lệnh nhanh thay cho việc phải chạm vào màn hình.

Và đúng như truyền thống, giá bán của chúng chắc chắn sẽ không rẻ. Nhưng Apple nhiều năm nay đã đẩy mạnh hệ sinh thái phụ kiện cao cấp – từ dây đeo iPhone 17 cho tới chiếc iPhone Pocket 230 USD gây sốt gần đây.

Một chiếc ốp lưng thông minh, cao cấp, và có khả năng mở rộng tính năng máy hoàn toàn phù hợp với chiến lược đó.

Dù còn nhiều bí ẩn, ý tưởng mang đến cách điều khiển mới cho dòng Pro là điều tích cực. Người dùng dòng Pro luôn sẵn sàng chi thêm để sở hữu những phụ kiện độc đáo, cho dù chúng không phải thứ ai cũng cần.

Khi Apple mở rộng khả năng tương tác thông qua phụ kiện, giá trị của dòng Pro càng được củng cố.

Chưa biết chiếc ốp cảm ứng này sẽ hoạt động ra sao, tiện lợi đến mức nào, hay rốt cuộc có trở thành sản phẩm thương mại hay không. Nhưng hướng đi này cho thấy Apple đang tích cực tìm kiếm những điểm khác biệt cho tương lai của iPhone, và có thể là cách hoàn toàn mới để người dùng chạm, vuốt và điều khiển thiết bị quen thuộc của mình.

(Theo PhoneArena)