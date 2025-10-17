Một số thay đổi trên thiết kế và màu sắc của Galaxy S26 khiến giới quan sát ngay lập tức liên tưởng đến dòng iPhone 17 vừa ra mắt.

Bức ảnh được cho là các mô hình Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Ice Universe

Hình ảnh mô hình được cho là của Galaxy S26 cho thấy một tùy chọn màu cam rất giống với tông “Cosmic Orange” đặc trưng trên iPhone 17 Pro.

Câu hỏi đặt ra: đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là dấu hiệu cho thấy Samsung đang dần “đi theo con đường” của Apple?

Trước khi bàn sâu, hãy xem xét những thay đổi đã được xác nhận có vẻ chịu ảnh hưởng từ đối thủ.

Hai thay đổi lớn gợi nhớ đến iPhone 17

Thay đổi đầu tiên là thiết kế khung máy. Theo các rò rỉ, Galaxy S26 Ultra sẽ có các góc bo tròn hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm S25 Ultra.

Thiết kế này gây chia rẽ người dùng: một số cho rằng nó giúp máy mềm mại và dễ cầm hơn, trong khi những người khác lại tiếc nuối kiểu dáng vuông vức mang nét “Ultra” quen thuộc.

Hình ảnh được cho là Galaxy S26 Edge. Ảnh: Android Headlines

Thay đổi thứ hai là cụm camera sau. Galaxy S26 Edge được đồn đoán sẽ có mô-đun camera gần như giống hệt với iPhone 17 Pro, khiến nhiều người cho rằng Samsung đang mô phỏng đối thủ.

Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng cách bố trí này khiến S26 Edge trông tinh tế và cân đối hơn cả phiên bản Ultra.

Dù vậy, hai điểm này vẫn chưa đủ để khẳng định Samsung “copy” Apple. Nhưng còn màu cam “Cosmic Orange” kia thì sao?

Nếu bạn từng háo hức chờ đợi một phiên bản Galaxy S26 Ultra màu cam nổi bật, thì tin buồn là hình ảnh lan truyền trên mạng là giả.

Bức ảnh đầu tiên được chia sẻ trên tài khoản X (Twitter) của một nguồn nổi tiếng, nhưng sau đó chính người này – Ice Universe – đã xác nhận trên Weibo rằng bức ảnh bị chỉnh sửa để khiến Galaxy S26 Ultra trông như có màu cam “Cosmic Orange” giống iPhone 17 Pro.

Theo Ice Universe, lớp hoàn thiện quá mịn và tự nhiên cho thấy hình ảnh này có thể được tạo bằng AI.

Tuy nhiên, đừng vội thất vọng. Các nguồn tin nội bộ cho biết Samsung thực sự đang chuẩn bị một phiên bản màu cam cho Galaxy S26 Ultra trong năm sau.

Dù có thể không hoàn toàn giống “Cosmic Orange” của Apple, nhưng sắc cam này được dự đoán sẽ tương tự màu của Galaxy S24 Ultra, hoặc hơi ngả đỏ giống phiên bản Galaxy S23 Ultra.

Samsung có đang sao chép Apple?

Đây là câu hỏi lớn mà người hâm mộ cả hai thương hiệu đều đang đặt ra. Và câu trả lời – ít nhất là ở thời điểm này – có lẽ là không.

Đúng là trong quá khứ, Samsung từng bị cáo buộc “học hỏi” Apple khá nhiều, từ thiết kế cho đến các quyết định gây tranh cãi như bỏ củ sạc trong hộp.

Nhưng lần này, các thay đổi trên S26 phần nhiều đến từ hướng phát triển tự nhiên của thiết kế smartphone, hơn là sao chép trực tiếp từ đối thủ.

Galaxy S24 Ultra màu cam. Ảnh: Samsung

Cụ thể, cụm camera lớn hơn không phải là ý tưởng độc quyền của Apple. Việc mở rộng diện tích camera giúp tối ưu không gian bên trong để chứa cảm biến lớn hơn, cải thiện chất lượng ảnh.

Samsung chọn thiết kế tương tự cho S26 Edge chủ yếu nhằm sắp xếp lại linh kiện bên trong, giúp máy mỏng hơn mà vẫn giữ hiệu suất camera cao.

Còn việc bo tròn các cạnh cũng là bước tiến hợp lý. Samsung đã từ bỏ thiết kế vuông vức của dòng Ultra bắt đầu từ S25 Ultra, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn – điều mà người dùng đánh giá cao.

Việc làm bo tròn hơn ở S26 chỉ là tiếp nối xu hướng đó, chứ không phải sao chép iPhone.

Câu chuyện về sắc cam cũng tương tự. Việc cả Apple và Samsung cùng chọn màu cam không có nghĩa là một bên bắt chước bên kia.

Trong giới thiết kế, xu hướng màu sắc thay đổi theo năm, và màu cam hiện đang được xem là tông màu “thời thượng”, biểu trưng cho năng lượng, sự sáng tạo và cá tính.

Các hãng smartphone thường chọn bảng màu phản ánh xu hướng của năm, giống như ngành thời trang. Nếu màu cam đang là “hot trend” 2025, việc nhiều hãng cùng theo đuổi là điều dễ hiểu.

Khi Apple ra mắt iPhone 17 với ngôn ngữ thiết kế tinh giản và màu sắc nổi bật, việc các đối thủ tìm kiếm cảm hứng từ đó là điều tất yếu. Samsung, vốn luôn là đối trọng lớn nhất của Apple, cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, “lấy cảm hứng” không đồng nghĩa với “bắt chước”. Galaxy S26 đang đi theo triết lý thiết kế riêng của Samsung: mềm mại hơn, mỏng nhẹ hơn, tối ưu trải nghiệm cầm nắm và nâng cao hiệu suất camera.

Những điểm trùng hợp với iPhone 17 chỉ là một phần nhỏ trong xu hướng phát triển chung của ngành.

Cuối cùng, khi Galaxy S26 chính thức ra mắt, người dùng sẽ tự đánh giá xem liệu Samsung đang sao chép đối thủ – hay đang định hình lại phong cách của chính mình trong kỷ nguyên mới của thiết kế smartphone.

(Theo PhoneArena, Macworld)