Thị trường bán dẫn đang trải qua một giai đoạn khó khăn khi nguồn cung chip nhớ không theo kịp nhu cầu, khiến giá thành linh kiện này tăng mạnh. Khi cầu tăng mà cung không đổi, giá bán cuối cùng thường sẽ leo thang.

Tuy nhiên, các nguồn tin trong ngành cho biết Apple không có kế hoạch tăng giá đối với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Đây là một động thái mang tính chiến lược, nhằm duy trì đà tăng trưởng đã giúp hãng đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong thời gian gần đây.

Chiến lược giữ chân người dùng cao cấp

Theo nhà phân tích Jeff Pu, trong một báo cáo nghiên cứu mới được tiết lộ, Apple sẽ áp dụng chiến lược giữ mức giá cạnh tranh cho các phiên bản tiêu chuẩn của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Mục tiêu là duy trì sức hút của dòng sản phẩm cao cấp, đồng thời tận dụng đà tăng trưởng từ thế hệ trước.

Trước đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo, một trong những chuyên gia theo dõi chuỗi cung ứng Apple uy tín nhất thế giới, cũng có nhận định tương tự.

Ông cho rằng Apple đang nỗ lực giữ nguyên mức giá như dòng iPhone 17.

Nếu các dự báo này chính xác, iPhone 18 Pro sẽ có giá khởi điểm khoảng 1.099 USD, trong khi phiên bản Pro Max bắt đầu từ 1.199 USD, không thay đổi so với thế hệ trước.

Quyết định này của Apple sẽ gây bất ngờ trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng leo thang.

Mặc dù giữ nguyên giá khởi điểm, Apple có thể lựa chọn một chiến lược khác để bảo vệ biên lợi nhuận, bằng cách tăng giá các phiên bản dung lượng cao.

Điều này không phải là mới, nhưng nhiều khả năng sẽ được đẩy mạnh hơn trên dòng iPhone 18 Pro.

Đáng chú ý, iPhone 18 Pro được đồn đoán sẽ lần đầu tiên có tùy chọn bộ nhớ lên tới 2TB. Sự thay đổi này có thể trở thành hiện thực nhờ việc Apple chuyển sang sử dụng công nghệ bộ nhớ flash QLC (Quad-Level Cell), cho phép lưu trữ nhiều dữ liệu hơn trên cùng một diện tích, đồng thời giảm chi phí sản xuất so với các giải pháp hiện tại.

Việc bổ sung tùy chọn dung lượng cực lớn không chỉ mở rộng đối tượng khách hàng, đặc biệt là những người dùng chuyên nghiệp, mà còn tạo cơ hội để Apple tăng doanh thu trên mỗi thiết bị bán ra.

iPhone gập có giá cao nhất lịch sử

Không chỉ dòng Pro, một sản phẩm khác được kỳ vọng sẽ thu hút mọi ánh nhìn trong sự kiện tháng 9 tới chính là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Samsung.

Theo các nguồn tin rò rỉ, thiết bị này có thể mang tên iPhone Fold, iPhone Ultra hoặc một tên gọi hoàn toàn mới, sẽ sở hữu màn hình bên trong gần như không có nếp gấp.

Điều này có thể giúp Apple tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với các sản phẩm gập hiện nay.

Tuy nhiên, mức giá dự kiến của iPhone Ultra cũng không hề dễ chịu, sẽ dao động từ 2.000 đến 2.400 USD. Nếu vậy, đây sẽ là chiếc iPhone đắt nhất từng được sản xuất, nhắm tới phân khúc người dùng siêu cao cấp.

Trong bối cảnh chi phí linh kiện leo thang và thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, quyết định giữ nguyên giá khởi điểm của iPhone 18 Pro có thể là một bước đi đầy toan tính của Apple.

Thay vì chuyển toàn bộ áp lực chi phí sang người tiêu dùng, hãng lựa chọn tối ưu hóa cấu hình và phân cấp sản phẩm để duy trì lợi nhuận.

(Theo PhoneArena, CNET)