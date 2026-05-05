Điện thoại thông minh cao cấp ngày nay không còn là món đồ xa xỉ hiếm hoi, nhưng mức giá của chúng vẫn khiến nhiều người phải cân nhắc. Đi kèm với đó, chi phí linh kiện cũng không hề rẻ.

Chỉ một lần sơ ý làm rơi máy, màn hình hoặc mặt lưng có thể hư hỏng nặng, kéo theo hóa đơn sửa chữa khiến người dùng “choáng váng”.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Tom's Guide

Để giảm bớt gánh nặng này, cả Apple và Samsung đều cung cấp các gói bảo hiểm Care+ nhằm hỗ trợ chi phí sửa chữa hoặc thay thế trong trường hợp hư hỏng, mất cắp.

Tuy nhiên, theo một phân tích từ Insuranceopedia, trải nghiệm thực tế giữa hai hệ sinh thái lại có sự khác biệt đáng kể: chương trình của Apple được đánh giá là ổn định và dễ đoán, trong khi Samsung lại tiềm ẩn nhiều “bất ngờ” không mong muốn.

Không còn chuyện Samsung rẻ hơn iPhone

Trong quá khứ, nhiều người từng cho rằng điện thoại Samsung có giá mềm hơn iPhone. Tuy nhiên, khoảng cách đó hiện gần như đã biến mất.

Các dòng flagship của Samsung giờ đây có mức giá tương đương iPhone, thậm chí trong một số trường hợp còn cao hơn.

Điều đáng nói là dù mức giá mua ban đầu tương đương, chi phí sửa chữa lại không “cân xứng”.

Theo dữ liệu phân tích từ thực tế sử dụng, chi phí sửa chữa điện thoại Samsung cao hơn từ 30% đến 60% so với iPhone.

Trung bình, mỗi lần sửa chữa, người dùng iPhone chi khoảng 75 USD, trong khi người dùng Samsung phải trả từ 100 đến 120 USD.

Nghiên cứu này dựa trên giả định rằng các sự cố phổ biến nhất là vỡ màn hình, tiếp đến là hư hỏng do va đập và cuối cùng là thay thế linh kiện.

Một trong những điểm khiến người dùng Samsung cảm thấy “đau đầu” chính là tính thiếu ổn định trong bảng giá sửa chữa.

Chi phí có thể thay đổi tùy theo từng dòng máy và từng gói bảo hiểm cụ thể. Điều này khiến người dùng khó dự đoán số tiền phải chi trả khi sự cố xảy ra.

Ngược lại, Apple áp dụng mức phí cố định rõ ràng cho từng loại hư hỏng. Nhờ đó, người dùng iPhone thường biết trước mình sẽ phải trả bao nhiêu, giảm đáng kể cảm giác bị “bất ngờ” khi nhận hóa đơn.

Điều đáng chú ý là nhiều người mua bảo hiểm điện thoại với kỳ vọng giảm đáng kể chi phí sửa chữa. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy với Samsung Care+, khoản phí thực tế người dùng phải trả không rẻ hơn đáng kể so với việc không có bảo hiểm.

Điện thoại hiện đại vẫn mong manh như xưa

Dù các hãng liên tục quảng bá về độ bền, thực tế cho thấy smartphone vẫn rất dễ bị hư hỏng. Thiết kế sử dụng kính ở cả mặt trước lẫn mặt sau, cùng với vật liệu ngày càng mỏng nhẹ, khiến thiết bị trở nên dễ vỡ hơn khi va chạm.

Chỉ cần rơi xuống mặt đường ở một góc “không may mắn”, chiếc điện thoại gần như chắc chắn sẽ chịu tổn hại. Và trong nhiều trường hợp, chi phí sửa chữa lại không hề nhỏ.

Apple áp dụng mức phí cố định rõ ràng cho từng loại hư hỏng, trong khi bảng giá sửa chữa của Samsung thiếu ổn định. Ảnh: PhoneArena

Tình hình còn nghiêm trọng hơn với các dòng điện thoại gập. Thiết kế phức tạp với nhiều bộ phận chuyển động khiến chúng dễ gặp lỗi hơn, đồng thời chi phí sửa chữa cũng cao hơn đáng kể so với điện thoại dạng thanh truyền thống.

Lòng trung thành của người dùng iPhone có lý do?

Người dùng iPhone thường bị trêu chọc vì sự trung thành gần như tuyệt đối với thương hiệu. Tuy nhiên, ngoài yếu tố hệ sinh thái hay trải nghiệm người dùng, chi phí sửa chữa dễ dự đoán cũng có thể là một lý do quan trọng.

Khi người dùng biết trước mình sẽ phải trả bao nhiêu nếu xảy ra sự cố, họ có xu hướng cảm thấy yên tâm hơn. Ngược lại, một hóa đơn sửa chữa “khổng lồ” và khó đoán có thể khiến người dùng cân nhắc lại lựa chọn thương hiệu trong lần nâng cấp tiếp theo.

Thực tế cho thấy, chi phí sửa chữa không phải là yếu tố hàng đầu khi mua điện thoại mới. Nhưng khi sự cố xảy ra, nó lại trở thành một yếu tố có sức ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm tổng thể và lòng trung thành của người dùng.

Báo cáo một lần nữa nhấn mạnh một điều tưởng chừng đã quá quen thuộc: dù công nghệ có tiến xa đến đâu, điện thoại vẫn cần được bảo vệ.

Một chiếc ốp lưng tốt và kính cường lực chất lượng có thể không phải là giải pháp hoàn hảo, nhưng chắc chắn giúp giảm đáng kể nguy cơ hư hỏng khi rơi rớt.

So với chi phí sửa chữa hàng trăm USD, khoản đầu tư nhỏ ban đầu này rõ ràng là lựa chọn hợp lý hơn nhiều.

Trong bối cảnh giá thiết bị ngày càng cao và chi phí sửa chữa không ngừng tăng, việc bảo vệ điện thoại ngay từ đầu có lẽ vẫn là cách thông minh nhất để tránh những “cú đau ví” không đáng có.

(Theo PhoneArena, Tom's Guide)