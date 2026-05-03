Dù dòng Galaxy S26 mới chỉ ra mắt chưa lâu, Samsung dường như đã hoàn tất những bước đi quan trọng cho thế hệ kế nhiệm. Các thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy hãng không chỉ tiếp tục duy trì chiến lược phân hóa phần cứng theo khu vực đối với dòng Galaxy S27, mà còn đang phát triển một biến thể hoàn toàn mới mang tên Galaxy S27 Pro, thiết bị có thể tạo ra cú hích lớn trên thị trường cao cấp.

Hãy tưởng tượng người dùng có thêm lựa chọn là một chiếc Galaxy S26 Ultra không có bút S Pen và giá thấp hơn. Ảnh: PhoneArena

Chiến lược quen thuộc: mỗi khu vực một cấu hình

Theo các nguồn tin rò rỉ, Samsung vẫn trung thành với chiến lược phân chia chip xử lý theo thị trường, một điều không còn xa lạ với người dùng Galaxy. Cụ thể, Galaxy S27 bản tiêu chuẩn và Galaxy S27 Plus sẽ chủ yếu sử dụng chip Exynos 2700 tại nhiều khu vực, trong khi một số thị trường quan trọng như Mỹ sẽ tiếp tục được trang bị vi xử lý Snapdragon.

Trong khi đó, hai phiên bản cao cấp hơn là Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro được cho là sẽ sử dụng Snapdragon trên toàn cầu. Đây là động thái cho thấy Samsung vẫn đặt niềm tin lớn vào hiệu năng và độ ổn định của chip từ Qualcomm, đặc biệt ở phân khúc flagship đắt tiền.

Chiến lược này phản ánh thực tế rằng, dù Exynos đã có nhiều cải thiện, Samsung vẫn chưa hoàn toàn tự tin để triển khai đồng nhất trên mọi thị trường.

“Át chủ bài” mới của Samsung

Điểm đáng chú ý nhất trong loạt rò rỉ lần này chính là sự xuất hiện của Galaxy S27 Pro – một dòng sản phẩm hoàn toàn mới. Đây được xem là giải pháp thay thế cho Galaxy S25 Edge, vốn không đạt được kỳ vọng doanh số và đã bị trì hoãn thế hệ kế tiếp.

Galaxy S27 Pro được cho là sẽ sở hữu gần như toàn bộ cấu hình của bản Ultra, nhưng loại bỏ bút S Pen, yếu tố không phải người dùng nào cũng cần. Ngoài ra, thiết bị này có thể nhỏ hơn Ultra khoảng 0,1 inch, mang lại trải nghiệm gọn gàng hơn mà vẫn giữ được sức mạnh phần cứng hàng đầu.

Điều này khiến Galaxy S27 Pro trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những người muốn hiệu năng và camera cao cấp nhưng không quan tâm đến các tính năng chuyên biệt như bút stylus.

Một chi tiết thú vị là trong khi Samsung giới thiệu dòng “Pro” mới, thì Apple lại được cho là đang chuẩn bị sử dụng tên “Ultra” cho iPhone màn hình gập trong tương lai. Điều này cho thấy hai đối thủ lớn nhất trên thị trường smartphone cao cấp đang dần “hoán đổi” cách đặt tên sản phẩm, một chiến lược mang tính thương hiệu hơn là công nghệ.

Dù tên gọi khác nhau, Galaxy S27 Pro vẫn được kỳ vọng mang đầy đủ những tính năng cao cấp như màn hình bảo mật, hệ thống camera tương đương Ultra và các công nghệ hiển thị tiên tiến.

Nếu thông tin rò rỉ là chính xác, đây có thể trở thành mẫu flagship “dễ tiếp cận” nhất của Samsung, một thiết bị cân bằng giữa giá trị và trải nghiệm.

Exynos 2700: bước tiến hay vẫn là dấu hỏi?

Một trong những điểm then chốt của dòng Galaxy S27 là hiệu năng của chip Exynos 2700. Dù còn quá sớm để đưa ra kết luận, một số bài benchmark ban đầu cho thấy tín hiệu tích cực.

Samsung đã có những cải tiến đáng kể trong các thế hệ gần đây, đặc biệt là với Exynos 2600, con chip từng tạo ra bước nhảy lớn về hiệu suất và hiệu quả năng lượng. Tuy nhiên, Exynos 2700 được cho là vẫn sử dụng tiến trình 2nm tương tự thế hệ trước, thay vì chuyển sang quy trình sản xuất nhỏ hơn.

Trong khi đó, các đối thủ như Snapdragon nhiều khả năng cũng sẽ chuyển sang tiến trình 2nm, khiến khoảng cách cạnh tranh vẫn rất khốc liệt. Nếu Qualcomm tiếp tục duy trì lợi thế về hiệu năng và độ ổn định, thì những nỗ lực bắt kịp trước đó của Exynos có thể chưa đủ để tạo khác biệt lâu dài.

Một trong những lý do khiến Samsung vẫn phải duy trì chiến lược “chia vùng” là các vấn đề tồn tại trên dòng chip Exynos. Các báo cáo cho thấy Exynos 2700 có thể vẫn gặp tình trạng quá nhiệt khi hoạt động liên tục và hiệu năng không ổn định trong các tác vụ nặng kéo dài.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh người dùng ngày càng yêu cầu cao hơn về khả năng chơi game, xử lý AI và đa nhiệm. Nếu không giải quyết triệt để, Exynos sẽ tiếp tục bị xem là “phương án thay thế” thay vì lựa chọn ngang hàng với Snapdragon.

Việc Samsung chưa thể loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào Snapdragon có thể khiến một số người dùng thất vọng. Trong kịch bản lý tưởng, hãng sẽ sử dụng hoàn toàn chip “cây nhà lá vườn” để tối ưu hóa sâu hơn giữa phần cứng và phần mềm, đặc biệt là với giao diện One UI.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa phải là tiêu cực. Galaxy S27 Pro đang nổi lên như một điểm sáng lớn, với tiềm năng trở thành sản phẩm “đáng mua nhất” trong dòng S27. Nếu Samsung định giá hợp lý và duy trì hiệu năng ổn định, đây hoàn toàn có thể là “con bài chiến lược” giúp hãng củng cố vị thế trong phân khúc cao cấp.

Trong một thị trường smartphone đang dần bão hòa, những thay đổi như Galaxy S27 Pro cho thấy Samsung vẫn sẵn sàng thử nghiệm để tìm ra công thức thành công mới. Và biết đâu, đây chính là thiết bị sẽ định hình lại cách người dùng nhìn nhận dòng Galaxy trong tương lai.

(Theo PhoneArena, Gizchina)