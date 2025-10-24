Theo hai nguồn tin rò rỉ mới nhất, Samsung đã quyết định hoãn ngày ra mắt dòng Galaxy S26, khiến lịch trình phát hành flagship thường niên của hãng bị xáo trộn.

Hình ảnh rò rỉ về dòng Galaxy S26. Ảnh: Reddit

Nguyên nhân của sự chậm trễ này dường như không chỉ có một. Samsung đang thay đổi chiến lược sản phẩm trong dòng flagship, đồng thời gặp khó khăn trong việc đảm bảo sản lượng cho một số mẫu máy chủ lực. Việc điều chỉnh quy mô sản xuất và thử nghiệm công nghệ mới đang khiến gã khổng lồ Hàn Quốc phải đánh đổi thời gian.

Một trong những lý do chính khiến tiến độ bị chậm là việc Samsung huỷ bỏ mẫu Galaxy S26 Edge, chỉ chưa đầy một năm sau khi Galaxy S25 Edge ra mắt. Mẫu thiết kế “cạnh cong” này vốn không nhận được phản hồi tích cực từ người dùng, khiến công ty quyết định ngừng phát triển dòng Edge để tập trung vào các mẫu S26 và S26 Ultra.

Dù động thái này có thể khiến một bộ phận người dùng yêu thích thiết kế màn hình cong thất vọng, nhưng nó cho thấy Samsung muốn tái cấu trúc danh mục flagship theo hướng tinh gọn và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng khác là việc Samsung muốn trang bị chip Exynos 2600 tiến trình 2nm do chính hãng sản xuất cho toàn bộ dòng Galaxy S26, bao gồm cả mẫu Ultra. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, dòng Ultra quay lại với Exynos, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Snapdragon như các năm gần đây.

Con chip mới này được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu năng vượt trội và khả năng tiết kiệm năng lượng tốt hơn, nhờ quy trình sản xuất tiên tiến nhất của Samsung. Tuy nhiên, việc sản xuất đại trà chip 2nm rõ ràng là một thách thức lớn và hãng cần thêm thời gian để đảm bảo nguồn cung ổn định trước khi tung ra thị trường.

Một số chuyên gia nhận định, nếu Samsung thực sự loại bỏ hoàn toàn Snapdragon khỏi dòng S26, đây sẽ là bước ngoặt lịch sử trong chiến lược chip của hãng, dù điều này có thể không làm tất cả người dùng hài lòng.

Theo báo cáo rò rỉ thứ hai, dòng Galaxy S26 dự kiến được giới thiệu vào tháng 3/2026, thay vì tháng 1 như thông lệ. Như vậy, người dùng sẽ phải chờ thêm khoảng 2 tháng so với lịch trình thông thường.

Đây là khoảng thời gian trì hoãn đáng kể, nhưng nhiều người tin rằng sự chậm trễ này là cần thiết để mang đến những cải tiến thực sự về hiệu năng, thiết kế và camera cho dòng flagship mới.

Một nguồn tin nội bộ cho biết, “Samsung muốn đảm bảo rằng Galaxy S26 sẽ là sản phẩm thể hiện rõ bước tiến về công nghệ, chứ không chỉ là bản nâng cấp lặp lại".

Việc lùi thời điểm ra mắt Galaxy S26 có thể kéo theo ảnh hưởng đến toàn bộ lịch trình sản phẩm năm 2026 của Samsung. Cụ thể, các dòng thiết bị gập như Galaxy Z Flip 8 và Z Fold 8 nhiều khả năng cũng sẽ ra mắt muộn hơn, có thể rơi vào nửa cuối năm – sát thời điểm iPhone gập của Apple được đồn đoán trình làng.

Đáng chú ý, nếu tin đồn về lịch phát hành iPhone mới là chính xác, thì iPhone 18 và iPhone 18e có thể xuất hiện trước cả Galaxy S26 – một diễn biến hiếm thấy trong cuộc đua giữa hai ông lớn công nghệ.

(Theo PhoneArena)