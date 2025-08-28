IPTP Networks khởi động dự án Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Ngày 28/8, IPTP Networks chính thức tổ chức lễ khởi động dự án Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Đây là một trong những trung tâm dữ liệu AI-Ready đầu tiên tại Việt Nam, được thiết kế theo mô hình phân khu tổ hợp đạt chuẩn Tier 3+/ Tier 4 Uptime, hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng hạ tầng cốt lõi cho điện toán hiệu năng cao (HPC), trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và dịch vụ điện toán đám mây.

Dự án được đồng sáng lập và vận hành bởi IPTP Networks – tập đoàn viễn thông và hạ tầng toàn cầu với hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và được xếp hạng Top 40 thế giới năm 2018 (theo ASRanking) dành cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet.

IPTP Networks hiện sở hữu hạ tầng tại hơn 70 trung tâm dữ liệu ở 66 thành phố thuộc 37 quốc gia, phục vụ trên 5.000 khách hàng doanh nghiệp toàn cầu.

AIDC DeCenter có quy mô diện tích 10.000m², sức chứa: 1.000 racks và công suất: tối thiểu 10MW. Tổng vốn đầu tư của dự án này là 200 triệu USD, trong đó giai đoạn 1 là 20 triệu USD và dự kiến khởi công ngày 29/3/2026.

AIDC DeCenter có kiến trúc dự phòng: N+1, N+2, 2N, đảm bảo uptime ≥99,982%. AIDC DeCenter có đã có chứng chỉ quốc tế: ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 22301, PCI DSS, GDPR…

Phát biểu tại sự kiện này, ông Vladimir Kangin, CEO IPTP Networks cho biết: “AIDC DeCenter không chỉ là một trung tâm dữ liệu, mà là hệ sinh thái hạ tầng số quốc tế đầu tiên đặt nền móng tại Việt Nam. Chúng tôi mang tới 29 năm kinh nghiệm toàn cầu để kiến tạo một hạ tầng an toàn – hiệu năng – bền vững, đủ sức đáp ứng những bài toán điện toán khắt khe nhất của kỷ nguyên AI và blockchain. Tôi tin rằng, từ Đà Nẵng, AIDC DeCenter sẽ trở thành cửa ngõ công nghệ mới của Đông Nam Á, giúp Việt Nam nắm bắt cơ hội và vươn lên mạnh mẽ trong cuộc đua hạ tầng số toàn cầu”.

Phát biểu tại lễ khởi động dự án, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Dự án Trung tâm dữ liệu AIDC Decenter là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng. Việc thu hút thành công dự án trung tâm dữ liệu vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ

của Đà Nẵng là một trung tâm công nghệ cao của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Trước hết, nó thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hỗ trợ các hệ thống điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật hoạt động ổn định, tạo nền tảng cho các cơ quan, doanh nghiệp triển khai giải pháp số, tối ưu vận hành, nâng cao năng suất.

Ngoài ra, dự án còn giúp tăng thu ngân sách, phát triển dịch vụ phụ trợ và nâng cao vị thế địa phương trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Đây là động lực chiến lược cho tăng trưởng kinh tế bền vững và hiện đại hóa quốc gia.

AIDC DeCenter được đặt tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng – khu công nghệ cao đa chức năng cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Đà Nẵng hiện là điểm trung chuyển của nhiều tuyến cáp quang biển quốc tế lớn, đồng thời nằm trên trục kết nối Bắc – Nam, giúp trung tâm dễ dàng kết nối với nhiều nhà mạng khác nhau.

Mô hình Carrier Neutral mà IPTP Networks áp dụng tại đây cho phép tối ưu chi phí, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, giảm rủi ro phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất và đảm bảo độ trễ thấp, kết nối đa chiều.

Theo dự báo của Mordor Intelligence và GII Research, thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 524,7 MW (2025) lên 950,4 MW (2030). AIDC DeCenter ra đời không chỉ là một bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu và AI của khu vực, mà còn đặt nền móng phát triển cho các dịch vụ chiến lược tiếp theo như hạ tầng đám mây AI dành cho doanh nghiệp, nền tảng kiểm định AI minh bạch và mạng lưới hạ tầng điện toán phân tán và số hóa tài sản thế giới thực.

Ông Trần Văn Bách, đồng sáng lập DeCenter Foundation & AIDC DeCenter nhận giấy phép đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Ông Trần Văn Bách, đồng sáng lập DeCenter Foundation & AIDC DeCenter cho biết: “AIDC DeCenter là dự án trọng điểm đầu tiên trong chuỗi sáng kiến của DeCenter Foundation, nhưng cũng là viên gạch khởi đầu cho một tầm nhìn dài hạn: đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu và AI của khu vực. Chúng tôi định hình một thế hệ hạ tầng số minh bạch – phi tập trung – kết nối toàn cầu, nơi dữ liệu, tài sản số và tài sản thực cùng hội tụ, được bảo chứng và kiểm định công bằng. Với AIDC DeCenter, chúng tôi không chỉ xây dựng một công trình, mà đang cùng Việt Nam tạo nên chuẩn mực mới cho hạ tầng AI và blockchain trong thập kỷ tới.”