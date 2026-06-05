Khi vụ cháy trên tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford được báo cáo vào tháng 3, Hải quân Mỹ tuyên bố đám cháy đã được khống chế, 2 thủy thủ bị thương không nguy hiểm đến tính mạng và tàu sân bay vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, một đoạn video mới cho thấy đám cháy nghiêm trọng và gây thiệt hại nặng hơn nhiều những gì Hải quân Mỹ tiết lộ lúc đầu. Ngoài ra, các nguồn tin nói với CNN rằng hệ thống chữa cháy của tàu không hoạt động.

Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại cho tàu USS Gerald R. Ford nghiêm trọng hơn báo cáo của Hải quân Mỹ. Video: CNN

Vụ hỏa hoạn bùng phát trên tàu sân bay Gerald R. Ford khi chiến hạm này đang hoạt động ở Trung Đông trong khuôn khổ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran, bắt đầu từ ngày 28/2. Các quan chức quân đội Mỹ cho biết phải mất hơn 30 giờ để dập tắt đám cháy và hư hại khiến hơn 600 quân nhân không có chỗ ngủ.

Hàng chục quân nhân được báo cáo đã hít phải rất nhiều khói, ngoài ra còn có 2 người được điều trị vì "những vết thương không đe dọa đến tính mạng". Các thành viên thủy thủ đoàn sau đó được cho phải ngủ trên sàn và bàn. Ngoài ra, vì đám cháy bắt nguồn từ khu vực giặt là chính nên các thủy thủ không thể giặt quần áo của mình.

Theo lệnh của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, tàu sân bay Gerald R. Ford cùng 4.500 thủy thủ và phi công chiến đấu đã di chuyển từ Địa Trung Hải đến vùng biển Caribbe vào ngày 24/10/2025. Đây là một phần của kế hoạch tăng cường quân sự rộng lớn hơn của Mỹ nhằm gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela lúc bấy giờ Nicolas Maduro trước khi ông bị các lực lượng Washington bắt giữ vào đầu tháng 1. Sau đó, tàu đã khởi hành đến Trung Đông để tham gia chiến dịch quân sự chống Iran của Mỹ và Israel.