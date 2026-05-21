Trong thông cáo trên mạng xã hội X sáng nay (21/5), Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) cho hay: “Iran đã xác định khu vực quản lý giám sát ở eo biển Hormuz như sau: Ở phía đông, đường nối giữa khu vực Kuh Mabarak thuộc Iran đến khu vực phía nam thành phố Fujairah của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), đường ranh giới nối từ điểm cuối đảo Qeshm của Iran đến khu vực Umm al-Qaiwain của UAE".

Tấm bản đồ phân định khu vực Iran giám sát ở eo biển Hormuz. Ảnh: PGSA/X

PGSA sau đó nhấn mạnh các tàu thuyền khi muốn đi qua những khu vực Iran giám sát ở eo biển Hormuz phải có sự phối hợp và giấy phép từ cơ quan này.

Theo bản đồ do PGSA công bố, những khu vực có màu đỏ ở Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman lần lượt ở phía tây và đông eo biển Hormuz đều nằm dưới sự giám sát của Tehran. Cho đến nay, UAE và Oman chưa lên tiếng về tấm bản đồ trên.

Động thái trên của Iran diễn ra trong bối cảnh eo biển chiến lược này trong những tháng gần đây luôn trong tình trạng căng thẳng sau khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự “Cơn cuồng nộ dữ dội” chống Tehran. Tình hình càng xấu đi sau khi Washington giữa tháng trước cho áp lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran gần eo biển Hormuz.