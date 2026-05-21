Theo tờ Times of Israel, Tổng thống Trump ngày 20/5 đã bày tỏ sự lạc quan về khả năng Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Trung Đông.

"Chúng ta đang ở ranh giới giữa một thỏa thuận hòa bình và tái diễn xung đột. Mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh. Tôi sẵn sàng đợi thêm vài ngày để tạo không gian cho việc đàm phán. Hi vọng chúng ta có thể đạt một thỏa thuận mà tất cả các bên có thể chấp nhận được. Nhưng câu trả lời của Iran phải hợp lý 100%", ông Trump nói.

Trong một phát biểu riêng rẽ cùng ngày, Tổng thống Mỹ đã tiết lộ cuộc điện đàm mới đây với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong bối cảnh có những thông tin cho rằng Washington và Tel Aviv chuẩn bị nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran.

"Thủ tướng Netanyahu là một người tốt và ông ấy sẵn sàng làm theo đề xuất của Mỹ. Đừng quên rằng ông ấy là một lãnh đạo trong thời chiến", ông Trump cho biết.

Khi được hỏi liệu Mỹ có phải là bên duy nhất có tiếng nói trong việc chấm dứt xung đột với Iran hay không, lãnh đạo Nhà Trắng trả lời: "Đó sẽ là một quyết định chung với Israel".

Iran chuyển thông điệp cho Mỹ thông qua Pakistan

Theo hãng tin WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 20/5 xác nhận Iran và Mỹ vẫn đang trao đổi gián tiếp thông qua Pakistan, dựa trên đề xuất 14 điểm.

"Chuyến thăm mới đây của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã giúp các bên làm rõ thông điệp của nhau. Dù Iran luôn cởi mở với việc đàm phán, nhưng chúng tôi không có nhiều cơ sở để tin tưởng Mỹ sau những động thái tiêu cực trong thời gian vừa qua", ông Baghaei cho biết.

Phát ngôn viên Iran nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Tehran là chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon. Về eo biển Hormuz, ông Baghaei cáo buộc Mỹ làm gia tăng bất ổn trong khu vực và gây ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

"Cộng đồng quốc tế cần gây áp lực để buộc Mỹ chấm dứt các hành động phi pháp trên biển. Khác với họ, chúng tôi đang phối hợp với Oman và các tổ chức quốc tế nhằm xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn lưu thông tại Hormuz", ông Baghaei nói thêm.