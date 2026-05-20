Theo hãng thông tấn WANA, IRGC ngày 20/5 đã lên tiếng về việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ nối lại chiến dịch tấn công quân sự nếu Iran không nhanh chóng đạt được thỏa thuận.

"Mỹ và Israel cần hiểu rằng chúng tôi vẫn chưa sử dụng hết toàn bộ năng lực quân sự của mình. Nếu các hành động gây hấn chống Iran tái diễn, cuộc xung đột hiện nay sẽ mở rộng ra ngoài phạm vi khu vực và chúng tôi sẽ giáng những đòn mà họ không thể tưởng tượng nổi", tuyên bố của IRGC cho biết.

Iran cảnh báo xung đột có thể vượt ra ngoài khu vực nếu Mỹ và Israel nối lại chiến dịch tấn công. Ảnh: WANA

Các chỉ huy của IRGC nhấn mạnh Washington và Tel Aviv cần rút ra được bài học từ các "thất bại chiến lược trước đây", đồng thời bác bỏ các tuyên bố "phô trương" của chính quyền Mỹ. "Iran đã sẵn sàng giao tranh. Năng lực thực sự của chúng tôi sẽ được chứng minh trên thực địa, không phải trên mạng xã hội hay những thông cáo mang tính tuyên truyền", đại diện IRGC nói.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran thông qua Pakistan đang lâm vào bế tắc do bất đồng về chương trình hạt nhân của Tehran, làm dấy lên những lo ngại về việc xung đột bùng phát trở lại sau hơn 1 tháng ngừng bắn. Tuy vậy, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan ngày 20/5 đã tới Iran để gặp gỡ chính quyền Tehran nhằm thúc đẩy vòng đàm phán tiếp theo.

Nga nhận định về chương trình hạt nhân của Iran

Hãng tin TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 20/5 cho biết chính quyền mới của Iran không có ý định sở hữu vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh Tehran vẫn chưa từ bỏ những cam kết liên quan đến Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

"Lập trường của các nhà lãnh đạo Iran từ trước đến nay vẫn không thay đổi, nước này không theo đuổi việc sở hữu vũ khí hạt nhân. NPT đã trao cho Iran quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IAEA), bao gồm cả hoạt động làm giàu uranium. Quyền này không thể bị tước đoạt và người dân Iran có thể thực hiện quyền đó dựa trên lợi ích quốc gia của mình", ông Ryabkov tuyên bố.