Theo hãng tin Al Jazeera, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 19/5 tuyên bố quân đội Iran sẵn sàng phá hủy thêm nhiều máy bay Mỹ nếu cuộc xung đột tái diễn.

"Chúng tôi đã từng bắn hạ nhiều máy bay hiện đại của Mỹ và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai. Từ những kinh nghiệm này, sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra nếu Mỹ muốn nối lại các hành động gây hấn", ông Araghchi cảnh báo.

Ngoại trưởng Iran sau đó trích dẫn báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS), nhấn mạnh rằng tài liệu này thừa nhận Washington "đã mất hàng chục máy bay trị giá hàng tỷ USD ở Trung Đông".

Máy bay chiến đấu của Mỹ tác chiến tại Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

Theo báo cáo của CRS, quân đội Mỹ đã mất hoặc bị hư hại ít nhất 42 máy bay kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại Iran. Cụ thể, Mỹ đã mất 4 chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle, 1 tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II, 1 cường kích A-10 Thunderbolt II, 7 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker, 1 máy bay trinh sát E-3 Sentry, 2 máy bay vận tải MC-130J Commando II và 1 trực thăng cứu hộ HH-60W Jolly Green II.

So với các máy bay quân sự, lực lượng không người lái của Mỹ chịu tổn thất nặng nề nhất ở Trung Đông. Theo CRS, Washington đã mất 24 máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper và 1 UAV MQ-4C Triton. Phần lớn tổn thất là do các hoạt động chiến đấu, nhưng cũng có một số trường hợp là do hỏa lực đồng minh và sự cố kỹ thuật.

Báo cáo của CRS lưu ý Lầu Năm Góc vẫn chưa công bố bản tóm tắt chính thức đầy đủ về thiệt hại, nhưng chi phí của chiến dịch đã tăng lên 29 tỷ USD.

Tuy vậy, các trang theo dõi quân sự độc lập cho rằng chi tiêu thực tế của Mỹ cho chiến dịch quân sự ở Iran đã lên tới hơn 85 tỷ USD trong 79 ngày xung đột. Trong khi đó, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Angus King nhận định cuộc xung đột Iran đã tiêu tốn của Mỹ khoảng 50 tỷ USD.