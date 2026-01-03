Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf. Ảnh: Global Look Press

Theo RT, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf tuyên bố như trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã sẵn sàng hành động và có thể can thiệp bất cứ lúc nào nếu Tehran nổ súng vào những người biểu tình phản đối tình trạng kinh tế ngày càng xấu đi ở nước này.

Các cuộc biểu tình lớn đã bùng phát ở Iran vào cuối tháng 12 năm ngoái khi hàng loạt thương nhân ở Tehran đình công sau khi đồng tiền quốc gia Rial giảm xuống mức thấp kỷ lục. Biểu tình nhanh chóng lan rộng sang các thành phố khác rồi trở nên mang tính chính trị và bạo lực.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X ngày 2/1, bình luận về bài đăng của ông Trump trên mạng Truth Social cùng ngày, ông Ghalibaf viết: "Tổng thống Mỹ thiếu tôn trọng nên biết... mọi trung tâm và lực lượng của Mỹ trên toàn vùng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của chúng tôi để đáp trả bất kỳ hành động phiêu lưu tiềm tàng nào".

Các cuộc biểu tình hiện nay ở Iran là tồi tệ nhất kể từ cuộc bạo động năm 2022, vốn bùng phát sau khi Mahsa Amini, một cô gái 22 tuổi bị cáo buộc sử dụng khăn trùm đầu không đúng cách đã thiệt mạng trong trại giam của cảnh sát. Vụ việc sau đó gây ra nhiều tuần bất ổn, làm hơn 200 người tử vong và hàng nghìn người bị bắt giữ trên khắp Iran.

Các video lan truyền trên mạng cho thấy đám đông đã tấn công các tòa nhà chính phủ và những cơ sở liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Thương vong xảy ra ở cả người biểu tình lẫn lực lượng an ninh.

Một quan chức Iran cho biết, các điệp viên tình báo nước ngoài đã tìm cách biến các cuộc biểu tình chính đáng thành các cuộc xung đột bạo lực ở thành thị, nhưng những nỗ lực đó đã bị ngăn chặn. Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định nước này có khả năng phân biệt giữa người biểu tình và “lính đánh thuê nước ngoài”, sẽ không bao giờ ngược đãi người dân của mình.

Trước đó, Israel, đối thủ của Iran, đã công khai ủng hộ tình trạng bất ổn. Cơ quan tình báo Mossad của Israel cũng tuyên bố có điệp viên hoạt động tại chỗ. Tehran cảnh báo bất kỳ sự can thiệp nào vào an ninh của Iran sẽ dẫn đến “phản ứng đáng tiếc”.