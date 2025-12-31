Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 29/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ “đánh tan” Iran nếu nước này cố gắng xây dựng lại các dự án hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo.

Thủ đô Tehran của Iran. Ảnh: Daily Sabah

Đáp lại, Chuẩn đô đốc Ali Shamkhani, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định trên mạng xã hội X rằng, học thuyết quốc phòng của Iran nêu rõ “một số phản ứng được xác định từ rất lâu trước khi các mối đe dọa đạt đến giai đoạn thực thi”. Ông Shamkhani cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào sẽ bị đáp trả “ngay lập tức” và “mạnh mẽ”, “vượt quá sức tưởng tượng của những kẻ lập kế hoạch”.

Theo đài RT, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 30/12 đã nhắc lại lời cảnh báo trên khi tuyên bố “phản ứng của Tehran đối với bất kỳ hành động gây hấn độc đoán nào sẽ rất dữ dội và đáng tiếc”. Trước đó, ông Pezeshkian cũng coi căng thẳng này là một phần của cuộc xung đột rộng lớn hơn và Iran đang trong “cuộc chiến toàn diện với Mỹ, Israel và châu Âu”.

Cuộc khẩu chiến diễn ra vài tháng sau xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran - Israel hồi tháng 6. Các lực lượng Mỹ và Israel đã tiến hành chiến dịch không kích chung vào các địa điểm hạt nhân của Iran, viện dẫn lý do Tehran đang phát triển vũ khí hạt nhân. Iran đã bác bỏ cáo buộc và đáp trả bằng các vụ tấn công nhằm vào Israel.

Nga đã kêu gọi giảm leo thang. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, Moscow tin các bên cần phải “kiềm chế mọi bước đi có thể dẫn đến leo thang căng thẳng trong khu vực và đối thoại với Iran nên là ưu tiên hàng đầu”.

Điện Kremlin cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30/12 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Pezeshkian, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ song phương, hợp tác chiến lược cũng như tình hình xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran.