Theo hãng tin Al Jazeera, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali ngày 7/6 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các nước thành viên BRICS đối với tình hình an ninh năng lượng toàn cầu.

"Những căng thẳng địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động của thị trường toàn cầu cùng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng tại các nền kinh tế mới nổi đã khiến cuộc khủng hoảng năng lượng trở nên trầm trọng hơn. Trong bối cảnh đó, BRICS cần gánh vác trách nhiệm lớn hơn trong việc định hình một hệ thống an ninh năng lượng toàn cầu công bằng, ổn định và mang tính bao trùm hơn", ông Jalali cho biết.

Iran kêu gọi BRICS giúp ổn định an ninh năng lượng toàn cầu. Ảnh: WANA

Đại sứ Iran nhấn mạnh bảo đảm an ninh năng lượng không chỉ đơn thuần là vấn đề tiếp cận nguồn cung, mà còn bao gồm thúc đẩy thị trường và dòng vốn đầu tư, cải thiện công nghệ, cơ sở hạ tầng cũng như các cơ chế tài chính liên quan.

Một trong những tác động lớn nhất của cuộc xung đột Iran là tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu. Sự đối đầu của Mỹ và Iran tại đây là một trong những nguyên nhân chính khiến thị trường năng lượng toàn cầu rơi vào tình trạng biến động mạnh trong 3 tháng qua.

Trước cuộc khủng hoảng Trung Đông, giá dầu Brent được giao dịch quanh mức 70 USD/thùng. Chỉ 1 tuần sau khi xung đột nổ ra, giá dầu đã vượt ngưỡng 100 USD/thùng và có thời điểm tiến sát 120 USD/thùng trước khi trở lại mốc 100 USD/thùng.

Theo báo cáo của Al Jazeera, ít nhất 146 quốc gia đã ghi nhận tình trạng giá nhiên liệu tăng kể từ cuối tháng 2. Khu vực bị ảnh hưởng lớn nhất là châu Á do phụ thuộc vào nguồn dầu từ Vùng Vịnh. Không chỉ giá nhiên liệu, chi phí sản xuất phân bón, vận tải và nhiều mặt hàng tiêu dùng cũng chịu áp lực tăng vì khủng hoảng năng lượng.