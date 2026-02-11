Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/2 đã cảnh báo về những "hành động mạnh tay" với Iran trong bối cảnh Washington và Tehran đang chuẩn bị đàm phán lần thứ hai.

"Hoặc là chúng tôi đạt được một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân, hoặc chúng ta phải đưa ra một biện pháp cứng rắn giống như lần trước.", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump cũng tiết lộ với Channel 12 và trang tin Axios rằng ông đang xem xét khả năng triển khai thêm một tàu sân bay nữa tới Trung Đông. "Chúng ta có một hạm đội đã tiến tới đó và có thể sẽ có thêm một hạm đội nữa", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo giới quan sát, những lựa chọn khả thi hiện tại của quân đội Mỹ là các mẫu hạm USS George Washington, USS George H.W. Bush hoặc USS Gerald R. Ford. Lầu Năm Góc đang triển khai khoảng 10 tàu chiến ở Trung Đông, bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Chính phủ Mỹ được cho là đang gây sức ép để buộc Iran từ bỏ việc làm giàu uranium và chương trình tên lửa đạn đạo trong các cuộc đàm phán tiếp theo. Tại vòng đàm phán ở Oman vào tuần trước, Tehran đã từ chối thảo luận bất kỳ vấn đề nào ngoài chương trình hạt nhân, vốn đã bị thụt lùi sau các đòn không kích của Mỹ hồi tháng 6/2025.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trước khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới thăm Nhà Trắng vào ngày 11/2. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tập trung thảo luận về vấn đề Iran nhằm đạt được một thỏa thuận có lợi.

"Tôi sẽ chia sẻ với Tổng thống Trump về các nguyên tắc đàm phán với Iran. Đó là những yêu cầu then chốt không chỉ với Israel, mà còn với toàn bộ khu vực Trung Đông", ông Netanyahu nói trước khi lên máy bay tới Mỹ.