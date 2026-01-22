Theo hãng thông tấn Anadolu, Quỹ Liệt sĩ và cựu binh Iran ngày 21/1 cho biết đã có tổng cộng 3.117 người thiệt mạng vì các cuộc biểu tình bạo loạn bùng phát từ cuối tháng 12/2025, trong số đó có 2.427 nhân viên an ninh và dân thường.

Báo cáo của Quỹ Liệt sĩ và cựu binh Iran dựa trên dữ liệu do Tổ chức Pháp y Iran, cơ quan giám định trực thuộc Bộ Tư pháp Iran cung cấp. Đây cũng là lần đầu tiên chính phủ Iran công bố cụ thể về thương vong liên quan đến làn sóng biểu tình.

Biểu tình bạo loạn tại Iran. Ảnh: BBC

"Rất nhiều trường hợp tử vong là người dân vô tội, bị sát hại trong các hành động bạo lực có chủ ý hoặc loạt đạn khủng bố bừa bãi. Tình trạng bạo loạn cũng khiến hàng nghìn công trình và tài sản bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề, trong đó có khoảng 650 nhà thờ và thánh đường Hồi giáo", truyền thông Iran thống kê.

Cùng ngày 21/1, Tổng công tố Iran Mohammad Movahedi khẳng định tình trạng bạo loạn đã chấm dứt, đồng thời cam kết sẽ "xử lý nghiêm những kẻ kích động biểu tình".

Các cuộc biểu tình tại Iran xuất phát từ bất mãn trước tình trạng kinh tế suy thoái, nhưng đã nhanh chóng biến thành bạo loạn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc làn sóng biểu tình tại nước này có sự can thiệp của các thế lực bên ngoài.

Tình trạng biểu tình cũng khiến căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, khi Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố ủng hộ người biểu tình ở quốc gia Hồi giáo, thậm chí úp mở khả năng mở chiến dịch không kích mới nhắm vào Tehran. Tuy vậy, sự thuyết phục từ các đồng minh như Israel, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến nhà lãnh đạo Mỹ hủy bỏ kế hoạch tấn công.