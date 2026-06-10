Theo CNN, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 10/6 đã lên tiếng về tình trạng "không xung đột toàn diện, nhưng cũng không hòa bình" giữa Iran và Mỹ trong thời gian qua.

"Tình trạng 'nửa xung đột' hiện nay đang gây bất lợi cho đất nước. Rõ ràng chúng ta không muốn bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài, nhưng chúng ta cũng sẽ không bao giờ đầu hàng nếu chủ quyền bị xâm phạm", ông Pezeshkian cho biết.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei thông báo rằng Tehran "đang đánh giá lại" tiến trình đàm phán trong bối cảnh lệnh ngừng bắn liên tục bị vi phạm.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: WANA

"Ngoại giao và quân sự là hai lĩnh vực không thể tách rời. Chúng ta không thể xúc tiến một thỏa thuận xa rời thực tế. Chính phủ Iran vẫn duy trì sự phối hợp chặt chẽ, sử dụng các kênh ngoại giao hoặc biện pháp quân sự tùy theo yêu cầu của tình hình", ông Baghaei nói.

Theo quan chức ngoại giao Iran, Mỹ và Israel là những bên làm suy yếu các nỗ lực đàm phán "khi liên tục thay đổi lập trường và thực hiện các hành vi gây hấn trong khu vực".

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/6 cảnh báo rằng Iran sẽ phải "trả giá đắt" vì đã không tận dụng được thời gian để đàm phán với Mỹ. "Iran chỉ nói mà không hành động. Họ đã mất quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận vốn sẽ rất có lợi cho họ và giờ họ sẽ phải trả giá", ông Trump nhấn mạnh.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang trở lại sau vụ một trực thăng Apache bị rơi ở Vịnh Oman. Trong 24h qua, Mỹ đã không kích nhiều tổ hợp phòng không và radar của Tehran quanh eo biển Hormuz. Về phía Iran, quân đội nước này đã phóng tên lửa vào các căn cứ của Washington tại Jordan, Kuwait và Bahrain.