Theo tờ Times of Israel, Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 2/3 đã phản bác phát biểu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) về cuộc tấn công nhằm vào nơi làm việc của ông Netanyahu.

"Việc IRGC nói tình trạng của Thủ tướng Netanyahu 'không rõ ràng' là sai sự thật. Đúng là đã có các đợt tập kích bằng tên lửa vào Jerusalem, nhưng không có thương vong nào được ghi nhận. Nơi làm việc của ông Netanyahu không bị hư hại", Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết.

Trước đó, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin IRGC đã thực hiện đòn tấn công vào nơi làm việc của Thủ tướng Netanyahu và trụ sở chỉ huy Không quân Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Beit Shemesh. Ảnh: GPO

Tối 2/3, truyền thông Israel đã đăng tải hình ảnh về chuyến thăm của ông Netanyahu tới thành phố Beit Shemesh, nơi đã có 9 người thiệt mạng vì các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran.

"Chúng tôi tiến hành chiến dịch này để loại bỏ các mối đe dọa mang tính tồn vong với Israel, đồng thời tạo điều kiện cho người dân Iran thay đổi số phận của họ. Chế độ hiện tại ở Tehran đang nhắm vào dân thường, trong khi chúng tôi tấn công chế độ đó để bảo vệ dân thường. Đó là sự khác biệt rất lớn", ông Netanyahu nhấn mạnh.

Thủ tướng Israel giải thích việc tập kích Iran tại thời điểm này là "khẩn cấp", bởi Tehran có thể hoàn thành các cơ sở ngầm mới nhằm bảo vệ chương trình tên lửa và hạt nhân chỉ trong vài tháng.

"Iran đã bắt đầu xây dựng các boongke mới để giúp chương trình tên lửa đạn đạo và bom nguyên tử của họ trở nên bất khả xâm phạm. Nếu không hành động ngay lập tức, chúng tôi sẽ không còn cơ hội trong tương lai. Nếu để Iran đạt được mục tiêu, họ có thể nhắm vào nước Mỹ, nhắm vào tất cả mọi người. Vì lẽ đó, chúng tôi phải hành động", ông Netanyahu nói.