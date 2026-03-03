Trang tin Al Arabiya cho hay, trong bức thư gửi đến Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 2/3, Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami khẳng định các đòn không kích chung của quân đội Mỹ và Israel trong những ngày qua đã gây hư hại cho cơ sở làm giàu uranium Natanz nằm ở tỉnh Isfahan.

Một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: WANA

“Trong khi theo đuổi các hành động gây hấn, Mỹ và Israel vào chiều 1/3 một lần nữa nhắm mục tiêu vào khu phức hợp hạt nhân Natanz bằng 2 cuộc tấn công tàn bạo”, một phần bức thư viết.

Trước đó, Đại sứ Iran tại IAEA Reza Najafi cũng cáo buộc Mỹ và Israel đã thực hiện đòn không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz. “Lý do họ nói Iran muốn phát triển vũ khí hạt nhân chỉ là lời nói dối trắng trợn. Cơ sở trên phục vụ cho mục đích hòa bình”, ông Najafi nói.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu đưa ra cùng ngày, giám đốc IAEA Rafael Grossi khẳng định “cho đến nay, không có dấu hiệu cho thấy bất kỳ cơ sở hạt nhân nào của Iran bao gồm nhà máy điện hạt nhân Bushehr, lò phản ứng Tehran hay các hạ tầng khác bị hư hại hoặc bị tấn công”.

Ông Grossi nói: “Chúng tôi đã cố liên lạc với các cơ quan quản lý hạt nhân của Iran, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Chúng tôi hy vọng kênh liên lạc thiết yếu giữa hai bên có thể được thiết lập lại càng sớm càng tốt”.

Được biết, trong cuộc xung đột hồi tháng 6 năm ngoái, cơ sở hạt nhân Natanz của Iran cũng từng bị các máy bay quân sự của Mỹ và Israel không kích.