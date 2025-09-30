Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ hôm 29/9, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong cho biết, Bình Nhưỡng rất cởi mở trong việc hợp tác với những quốc gia tôn trọng và có cách tiếp cận thân thiện với nước này. Tuy nhiên, Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong. Ảnh: Liên Hợp Quốc

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Kim nói: “Đó là luật pháp của đất nước chúng tôi, chính sách quốc gia và sức mạnh chủ quyền, cũng như quyền tồn tại trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân”.

Ông Kim giải thích, khi quy định hạt nhân trong Hiến pháp Triều Tiên là "điều thiêng liêng và tuyệt đối, không bao giờ được phép động chạm hay thay đổi", Bình Nhưỡng muốn "duy trì vĩnh viễn trạng thái cân bằng và đảm bảo hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên”.

“Việc áp đặt chính sách phi hạt nhân hóa lên Triều Tiên đồng nghĩa với việc yêu cầu chúng tôi từ bỏ chủ quyền lẫn quyền tồn tại và điều đó vi phạm Hiến pháp của chúng tôi”, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh.

Ông Kim sau đó lên tiếng chỉ trích các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ cũng như các cuộc tập trận 3 bên có sự tham gia của Nhật Bản.

Theo Yonhap, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên có bài phát biểu trên trong bối cảnh xuất hiện một số đồn đoán về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tìm cách nối lại việc đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du Hàn Quốc vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 tới.