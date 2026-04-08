Theo hãng tin CNN, các nhân chứng kể đã có hàng loạt vụ tấn công tên lửa ở Vùng Vịnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran.

"Còi báo động không kích vang lên khắp Vùng Vịnh. Quân đội Kuwait và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) đã thông báo về nỗ lực đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào lãnh thổ. Bộ Nội vụ Bahrain cũng đề nghị người dân tìm nơi trú ẩn an toàn, trong khi Ảrập Xêút đưa ra cảnh báo về nguy cơ ở tỉnh Al-Kharj", nguồn tin của CNN cho biết.

Trong sáng 8/4, Cơ quan Phòng vệ dân sự Israel (MDA) đã phát hiện một số tên lửa được phóng từ Iran và đang triển khai kế hoạch đánh chặn. Theo giới quan sát, giới chức Israel có lo ngại nhất định về thỏa thuận ngừng bắn tạm thời của Mỹ và Iran.

Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn dù Mỹ và Iran tuyên bố ngừng bắn. Ảnh: WANA

"Israel sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhưng họ thực hiện điều này một cách miễn cưỡng vì Israel vẫn còn nhiều mục tiêu trong danh sách và nhiều kế hoạch muốn đạt được thông qua chiến dịch quân sự chống Iran", CNN tiết lộ.

Hiện tại, chính quyền Israel chưa đưa ra bình luận chính thức về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần. Trong tuyên bố gần nhất hồi cuối tháng 3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối trả lời liệu Israel có dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu ông Trump đạt thỏa thuận với Tehran hay không.

Tờ Times of Israel ngày 8/4 đưa tin, một quan chức của Tel Aviv tiết lộ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục tiến hành tập kích Iran, đồng thời cáo buộc đối phương đã phóng ít nhất 2 tên lửa vào Israel kể từ khi thông báo thỏa thuận ngừng bắn.