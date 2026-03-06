Hãng tin CNN dẫn lời Đô đốc Cooper giải thích Mỹ không chỉ sử dụng vũ khí đắt đỏ để đánh chặn những máy bay không người lái (UAV) tương đối rẻ tiền của Iran.

Đô đốc Brad Cooper phát biểu tại cuộc họp báo ở trụ sở CENTCOM tại Tampa, bang Florida, Mỹ ngày 5/3. Ảnh: Pool

"Nếu tôi nhìn lại vài năm trước, các bạn nhớ rằng trước đây các bạn luôn nghe thấy: 'Chúng tôi bắn hạ một UAV trị giá 50.000 USD bằng một tên lửa trị giá 2 triệu USD'. Hiện nay, chúng tôi dành rất nhiều thời gian để bắn chặn những UAV giá 100.000 USD bằng vũ khí trị giá 10.000 USD", ông Cooper nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo tại trụ sở CENTCOM ở Tampa, bang Florida, Mỹ hôm 5/3.

Tư lệnh CENTCOM cũng tiết lộ UAV tấn công LUCAS giá rẻ, một hệ thống do Mỹ phát triển sau khi thu giữ và phân tích ngược các UAV của Iran, đã "không thể thiếu” trong chiến dịch quân sự của Washington chống Tehran.

Theo ông Cooper, trong 24 giờ qua, Iran đã giảm 90% các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và giảm 83% các cuộc tấn công bằng UAV. Ngược lại, các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Hải quân Iran “đã gia tăng”, đánh chìm 30 tàu chiến và tập kích khiến một tàu không người lái bốc cháy.

“Lực lượng liên hợp của chúng tôi đã không ngừng phá hủy hệ thống phòng không của Iran trong vài ngày qua và tiếp tục săn lùng thêm các hệ thống để tiêu diệt. Các lực lượng phòng không của chúng tôi đang hoạt động ở mức độ cao nhất. Tôi không thể tự hào hơn”, tư lệnh CENTCOM cho hay.

Ông Cooper thống kê Mỹ đã tấn công 200 mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Iran trong 72 giờ qua, thả hàng chục quả bom xuống các bệ phóng tên lửa đạn đạo của quốc gia Hồi giáo và tấn công các lực lượng tương đương với Bộ Tư lệnh Không gian của Iran.

Ông Cooper nhấn mạnh Mỹ đang “chiến đấu để giành chiến thắng”, nhưng lưu ý cuộc xung đột “sẽ kéo dài một thời gian”.