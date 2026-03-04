Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Pool

Hãng BBC và CNN dẫn lời ông Hegseth tuyên bố tại cuộc họp báo diễn ra ngày 4/3 như sau: "Một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến Iran vốn tưởng rằng nó được an toàn trong vùng biển quốc tế. Con tàu đã bị đánh chìm bằng ngư lôi, một kết cục lặng lẽ... Đây là lần đầu tiên một tàu địch bị Mỹ đánh chìm bằng ngư lôi kể từ Thế chiến II".

Ông Hegseth không nêu tên con tàu Iran bị tấn công nhưng trước đó hải quân Sri Lanka báo cáo tàu IRIS Dena của Iran đã bị chìm ở Ấn Độ Dương, 140 người trên tàu mất tích.

Trong cuộc họp báo cập nhật về tình hình xung đột với Iran, nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của Mỹ cho biết: "Hôm nay, tôi đứng trước các bạn để đưa ra một thông điệp không thể nhầm lẫn về chiến dịch Cuồng nộ dữ dội: Mỹ đang thắng thế một cách quyết định, tàn khốc và không khoan nhượng".

Ông Hegseth nói, kết quả trong 4 ngày qua là "không thể tin được, thực sự mang tính lịch sử". "Số phận của họ đã được định đoạt và họ biết điều đó", Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ ám chỉ chính quyền Iran.

Quan chức này nói thêm, lực lượng Mỹ đã bắt đầu truy lùng, phá hủy, làm suy yếu tinh thần, tiêu diệt và đánh bại năng lực của Iran. Ông tuyên bố sẽ có nhiều đợt tấn công nữa nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo. "Đây chưa bao giờ là một cuộc xung đột công bằng. Sẽ có nhiều đợt tấn công lớn hơn, chúng tôi mới chỉ bắt đầu".

Ông Hegseth cũng ca ngợi Israel là một đối tác kiên định và đồng minh tài giỏi. “Gửi tới đối tác kiên định của chúng tôi, Israel: nhiệm vụ của các bạn đang được thực hiện với kỹ năng vô song và quyết tâm sắt đá. Chiến đấu sát cánh cùng một đồng minh tài giỏi như vậy thực sự là một yếu tố nhân lên sức mạnh và là một luồng gió mới. Chúng tôi ca ngợi lòng dũng cảm và sự đóng góp của các bạn”.

Quan chức này khẳng định chiến dịch tấn công Iran là "hành động táo bạo" của Tổng thống Trump khi đặt "nước Mỹ lên hàng đầu". "Bốn ngày trôi qua, chúng ta mới chỉ bắt đầu cuộc chiến".