Nhà cửa ở Iran bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Ảnh: WANA

Theo Times of Israel, về mặt địa lý, không quân Israel đã triển khai các hoạt động nhắm vào bệ phóng tên lửa đạn đạo và các tài sản quân sự khác của Iran ở miền trung và tây quốc gia này. Lựa chọn như vậy xuất phát từ việc Iran thường bắn tên lửa đạn đạo tầm xa từ những khu vực trên vào Israel.

Trong khi đó, quân đội Mỹ nhắm vào các bệ phóng tên lửa ở miền nam Iran vì Tehran bắn tên lửa tầm ngắn vào các căn cứ của Mỹ tại Vịnh Ba Tư từ đó.

Về loại mục tiêu, Israel và Mỹ cũng phân chia rõ ràng. Ví dụ, quân đội Mỹ chịu trách nhiệm nhắm mục tiêu vào toàn bộ Hải quân Iran. Trong khi đó, Israel tập trung vào các mục tiêu khác, dựa trên lợi thế tương đối, như các địa điểm của chính quyền ở Tehran.

Ngoài ra, không quân Israel đã dựa rất nhiều vào khả năng tiếp nhiên liệu trên không của quân đội Mỹ, vì Mỹ có số lượng máy bay tiếp nhiên liệu nhiều gấp khoảng 10 lần so với không quân Israel. Hàng chục tàu tiếp nhiên liệu của Mỹ đã được triển khai tại Israel trong bối cảnh xung đột.

Các quan chức quân sự Israel mô tả chiến dịch chống Iran lần này là cuộc xung đột chung, toàn diện đầu tiên giữa Israel và Mỹ, sau quá trình lập kế hoạch chung rộng rãi giữa hai nước trong những tháng gần đây.

IDF cho biết, các “đơn vị phối hợp chung” ở cả Israel và Mỹ đang hoạt động trong suốt chiến dịch để đồng bộ hóa tin tình báo, mục tiêu và phòng thủ. Hơn 1.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Israel.