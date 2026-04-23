Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN từ văn phòng tổng thống ở Kiev hôm 22/4, ông Zelensky cho biết trong khi các cuộc đàm phán kỹ thuật với Mỹ về cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn đang diễn ra, ông không “thấy cơ hội để gặp gỡ… cho đến khi vấn đề Iran khép lại”.

Ông Zelensky chỉ ra rằng đó là “thách thức” khi cùng một nhóm đàm phán của Mỹ, do đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump dẫn đầu, lại đang dẫn dắt các cuộc thương lượng về cả xung đột với Iran lẫn khủng hoảng ở Ukraine.

Theo người đứng đầu Kiev, mặc dù ông hiểu Mỹ hiện tập trung vào chiến dịch quân sự chống Iran, nhưng điều quan trọng là không được quên Ukraine, nơi giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

“Không thể nói rằng ‘chúng ta sẽ bàn về Ukraine sau một chút’… Ukraine không phải là ‘sau một chút’ nữa. Ukraine đang trải qua một thảm kịch lớn, chúng ta phải tìm cách giải quyết vấn đề này song song”, ông Zelensky bày tỏ, đồng thời lưu ý xung đột Iran đã khiến một số nguồn cung cấp vũ khí quan trọng cho Ukraine bị gián đoạn, đặc biệt là tên lửa phòng không do năng lực sản xuất hạn chế ở Mỹ.

Chia sẻ với CNN chỉ vài giờ sau khi Liên minh châu Âu (EU) cuối cùng đã phê duyệt khoản vay quan trọng, trị giá 90 tỷ Euro cho Kiev, ông Zelensky tuyên bố việc nhận được số tiền này là vấn đề “sống còn” đối với Ukraine. Ông Zelensky giải thích nếu không có nguồn vốn, Ukraine đang gặp khó khăn trong việc chế tạo số lượng vũ khí mà nước này có khả năng sản xuất.

Tổng thống Ukraine đưa ra ví dụ về máy bay đánh chặn không người lái, khẳng định nước này đang sản xuất khoảng 1.000 chiếc/ngày, mặc dù có khả năng cho xuất xưởng đến 2.000 chiếc/ngày. “Nhưng chúng tôi không có kinh phí. Đây thực sự là vấn đề sống còn. Để phòng thủ, chúng tôi rất cần số tiền này”, ông Zelensky nhấn mạnh.