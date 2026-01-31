Quan chức Iran Larijini và Tổng thống Putin. Ảnh: Sputnik

Theo RT, ông Larijini, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, được bổ nhiệm vào vị trí này hồi tháng 8 năm ngoái. Trước đó, ông đã đến thăm Moscow vào mùa hè năm 2025 sau khi Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tờ Moscow Times dẫn tin từ Điện Kremlin cho biết, cuộc gặp chỉ được thông báo sau khi đã diễn ra và không có chi tiết nào được công bố. Tuy nhiên, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết, cuộc hội đàm diễn ra vào ngày 30/1 giữa Tổng thống Nga Putin và ông Larijini tập trung vào quan hệ song phương và bao gồm “tham vấn về các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng”.

Chuyến thăm Nga bất ngờ của ông Larijani diễn ra sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với quan chức này hồi đầu tháng 1 với cáo buộc liên quan đến việc đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ đã lan rộng khắp Iran kể từ cuối tháng 12.

Tehran coi tình trạng bất ổn, bắt nguồn từ những bất bình về kinh tế, là một cuộc nổi dậy do nước ngoài hậu thuẫn. Iran cho rằng các thế lực bên ngoài trang bị vũ khí cho người biểu tình để kích động phản ứng mạnh mẽ của nhà nước và biện minh cho sự can thiệp của Mỹ. Ông Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian hồi đầu tháng này để thảo luận về tình trạng bất ổn.

Khi các cuộc biểu tình ở Iran lên tới đỉnh điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã gần như ra lệnh tấn công trừng phạt quốc gia này. Mặc dù đã trì hoãn quyết định cuối cùng nhưng ông Trump đã điều một hạm đội hải quân đến khu vực để gây áp lực buộc Tehran chấp nhận các yêu cầu của Washington về một thỏa thuận hạt nhân mới.