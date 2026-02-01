Hãng thông tấn Iran International ngày 1/2 đưa tin, giới chức Iran mới đây đã công bố nguyên nhân gây ra 2 vụ nổ ở Bandar Abbas và Ahvaz khiến tổng cộng 5 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.

"Vụ nổ xảy ra tại tòa chung cư ở thành phố Bandar Abbas ngày 31/1 là do rò rỉ và tích tụ khí đốt. Đã có 1 người thiệt mạng và 14 người bị thương được ghi nhận tại hiện trường. Cơ quan chức năng đang siết chặt việc kiểm tra an toàn tại các khu dân cư cũ", đại diện lực lượng cứu hỏa thành phố Bandar Abbas thông tin.

Hiện trường vụ nổ ở thành phố Bandar Abbas, miền nam Iran. Ảnh: FARS

Trong khi đó, Phó Thống đốc tỉnh Khuzestan Valiollah Hayati xác nhận nguyên nhân dẫn tới vụ nổ ở Ahvaz là do vi phạm các quy định an toàn xây dựng và sử dụng khí đốt, không phải là hành động phá hoại. "Ngoài 5 người thiệt mạng trong vụ việc, còn có 2 người khác bị thương", ông Hayati nói.

Giới chức Iran cũng bác bỏ các đồn đoán trên mạng xã hội rằng mục tiêu của vụ nổ tại Bandar Abbas là một tư lệnh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), nhấn mạnh "không có bất kỳ hoạt động quân sự hay tình báo nào của Mỹ hoặc Israel được ghi nhận tại thời điểm xảy ra vụ việc".

Trước đó, đài truyền hình KAN TV của Israel đã dẫn lời một quan chức cấp cao của Tel Aviv khẳng định: "Các vụ nổ không phải là hành động của Israel và cũng không phải do Mỹ tiến hành".

Theo giới quan sát, các vụ nổ trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang. Song, tất cả dấu hiệu ban đầu đều cho thấy đây là một tai nạn dân sự, không phải diễn biến quân sự.