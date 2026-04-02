Kỳ tích Iraq

Dưới bầu trời nóng rực của Monterrey, tại sân Estadio BBVA – một trong 3 sân tổ chức World Cup 2026 của Mexico – một câu chuyện quen thuộc của bóng đá lại được viết tiếp. Sai lầm và khoảnh khắc quyết định số phận.

Bolivia đã chiến đấu đến những giây cuối cùng, nhưng hai khoảnh khắc mất tập trung khiến họ đánh rơi tấm vé đến World Cup 2026. Ngược lại, Iraq mở ra cánh cửa trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 4 thập kỷ.

Iraq xuất sắc loại Bolivia ở play-off. Ảnh: INT

Trận đấu khởi đầu với nhịp độ cao và sự chủ động từ phía Iraq. Ngay từ những phút đầu, họ đã phát đi tín hiệu cảnh báo. Amir Al-Ammari thực hiện một cú đá phạt hiểm hóc, đưa bóng hướng thẳng vào góc cao khung thành.

Thủ môn Guillermo Viscarra đã phải trổ hết tài năng với pha bay người đẩy bóng chạm xà ngang. Tình huống ấy không chỉ là lời cảnh báo, mà là khúc dạo đầu cho bàn mở tỷ số.

Từ quả phạt góc tiếp theo, hàng thủ Bolivia bộc lộ sự lỏng lẻo. Ali Al-Hamadi thoải mái đánh đầu cận thành, không gặp bất kỳ sự kèm cặp nào, đưa Iraq vươn lên dẫn trước.

Bàn thắng sớm giúp đội bóng Tây Á triển khai lối chơi theo đúng ý đồ, phòng ngự chặt, tận dụng bóng bổng và chờ đợi sai lầm của đối phương.

Bolivia không chấp nhận buông xuôi. Họ dâng cao đội hình, gia tăng sức ép và cố gắng kiểm soát khu trung tuyến. Những pha lên bóng liên tục của đại diện Nam Mỹ cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, nhưng lại thiếu đi sự sắc bén ở khâu cuối cùng.

Bước ngoặt của trận đấu đến trong hiệp 2, cũng theo kịch bản quen thuộc: sai lầm.

Khi Bolivia tìm được bàn gỡ nhờ pha dứt điểm tuyệt đẹp của Paniagua trước giờ nghỉ, thế trận tưởng như đã trở lại vạch xuất phát và các CĐV đến từ Nam Mỹ đầy phấn khích. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm họ cần sự tỉnh táo nhất, hàng thủ lại thêm một lần mất tập trung.

Các cầu thủ Iraq làm nên lịch sử. Ảnh: INT

Quả tạt từ cánh phải của Marko Farji đã khiến hai trung vệ Bolivia lúng túng. Aymen Hussein thoải mái dứt điểm ở khoảng cách 8m trong sự ngỡ ngàng của Viscarra, ghi bàn thắng vàng. Đây là cầu thủ từng làm tung lưới tuyển Việt Nam ở giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Dấu ấn Arnold và tinh thần “sư tử”

Hai bàn thua, hai sai lầm, đó là toàn bộ sự khác biệt giữa hai đội trong một trận đấu mà Bolivia không hề lép vế về tinh thần. Những phút còn lại chứng kiến sức ép nghẹt thở từ đại diện Nam Mỹ. Họ dồn toàn lực tấn công, liên tục được hưởng các tình huống cố định, đặc biệt là những quả phạt góc ở cuối trận.

Iraq đã thể hiện sự thực dụng, phạm lỗi chiến thuật, kéo giảm nhịp độ và bảo vệ lợi thế bằng mọi giá.

Trên băng ghế chỉ đạo, dấu ấn của Graham Arnold hiện lên rõ nét. Vị chiến lược gia người Australia được giao nhiệm vụ duy nhất: đưa Iraq trở lại World Cup. Ông đã làm được điều đó bằng kinh nghiệm dày dạn ở những trận play-off sinh tử.

Từng góp phần loại Uruguay năm 2005 khi còn là trợ lý và đánh bại Peru trên cương vị HLV trưởng Australia để giành vé Qatar 2022, Arnold một lần nữa chứng minh ông là chuyên gia của những trận cầu định mệnh.

Ông không giấu được cảm xúc khi giúp Iraq trở thành đại diện thứ 9 của bóng đá châu Á tham dự World Cup 2026 (cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Australia, Jordan, Uzbekistan, Saudi Arabia và Iran). “Thật khó để suy nghĩ vào lúc này vì tôi đã chờ đợi ngày này suốt 4 tháng”, Arnold nói.

Arnold cho thấy ông là chuyên gia play-off. Ảnh: INT

Arnold chia sẻ: “Với nhiều vấn đề đang diễn ra trên thế giới hiện nay, tôi có phần lạc lối một chút vì không thể đến xem các cầu thủ thi đấu. Tôi có phần xa cách hơn với các cầu thủ, nhưng chúng tôi đã có một tuần tập luyện tuyệt vời”.

“Kỷ luật là chìa khóa”, Arnold nhấn mạnh. “Tôi phải dành lời khen ngợi hết lời cho các cầu thủ. Tinh thần chiến đấu của họ thật phi thường. Họ đã cống hiến hết mình và 46 triệu người dân đang tự hào”.

Chiến thắng này không đơn thuần là một tấm vé. Iraq trở lại với niềm kiêu hãnh, kể từ lần tham dự duy nhất trước đây tại Mexico 1986, ngày ấy là sân khấu của riêng Diego Maradona.

Sau 40 năm, “Những chú sư tử Lưỡng Hà” lại bước ra ánh sáng, mang theo khát vọng, lịch sử và niềm tự hào của cả một dân tộc. Họ là biểu tượng của sự kiên cường, và là lời nhắc rằng trong bóng đá, cơ hội luôn thuộc về những ai biết tận dụng khoảnh khắc.