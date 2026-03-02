Trong thông cáo trên mạng xã hội X chiều 2/3, hãng thông tấn Fars News của Iran tuyên bố IRGC đã thực hiện đòn tấn công nhằm vào nơi làm việc của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và trụ sở chỉ huy Không quân Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Benjamin Netanyahu/Mạng xã hội X

Đoạn trích thông cáo của Fars News viết: “Văn phòng Thủ tướng Israel và vị trí sở chỉ huy Không quân Israel đã bị nhắm đến và bị tấn công dữ dội trong cuộc tập kích bất ngờ có chủ đích bằng tên lửa Kheibar trong đợt tấn công thứ 10”.

Báo Times of Israel dẫn lời quân đội Israel nói rằng không ghi nhận thương vong sau vụ tập kích.

Được biết, Kheibar là tên lửa đạn đạo được Iran đưa vào biên chế quân đội từ năm 2023. Tên lửa có tầm bắn khoảng 2.000km với phần đầu đạn nặng từ 1,5 – 1,8 tấn. Sai số mục tiêu (CEP) của khí tài này nằm trong khoảng 10 – 30m.