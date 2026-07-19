Tờ The New York Times và hãng RT đưa tin Tòa ICC đã ban lệnh bắt ông Netanyahu vào tháng 11/2024 vì các cáo buộc phạm tội ở Dải Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Times of Israel.

Ông Mamdani, người cực lực lên án chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza, đã cam kết trong chiến dịch tranh cử thị trưởng năm ngoái về việc sẽ bắt giữ Thủ tướng Israel Netanyahu nếu nhà lãnh đạo này tới thành phố New York.

Trong một tập của chương trình phát thanh podcast The Interview do The New York Times phát sóng ngày 18/7, Thị trưởng Mamdani được hỏi liệu ông còn giữ cam kết này hay không. Ông Mamdani đáp: “Tôi tin rằng Thủ tướng Netanyahu thuộc về The Hague. Ông ấy đã bị Tòa án Hình sự quốc tế truy tố và điều mọi người sẽ thấy đó là quan điểm được rất nhiều người chia sẻ, đơn giản vì những hậu quả do các hành động của ông ấy gây ra trong nhiều năm qua".

Thông thường, đại diện được các nước thành viên Liên Hợp Quốc ủy quyền sẽ hưởng quyền miễn trừ ngoại giao trong các chuyến thăm tới trụ sở của tổ chức này ở Mỹ. Tuy nhiên, ông Mamdani tiết lộ đang tích cực thảo luận với cơ quan pháp lý của thành phố New York để xem xét các phương án có thể áp dụng.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon cáo buộc ông Mamdani không đối phó với “làn sóng bài Do Thái đang gia tăng”, thay vào đó lại “kích động sự thù địch” nhằm vào Nhà nước Do Thái.

Ông Danon cũng xác nhận việc Thủ tướng Netanyahu dự kiến sẽ phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong Tuần lễ cấp cao thường niên diễn ra từ ngày 22 - 28/9, đồng thời khẳng định lập trường của ông Mamdani “sẽ không làm thay đổi bất cứ điều gì”.

Ông Netanyahu tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh gần đây rằng ông không lo ngại về những lời đe dọa bắt giữ của Thị trưởng New York.