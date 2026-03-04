Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ. Ảnh: Ynet Global

Báo điện tử Ynet của Israel dẫn lời Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một video đăng tải trên mạng xã hội X ngày 3/3 rằng lần đầu tiên Mỹ đã phóng một số lượng lớn UAV cảm tử, gây thiệt hại lớn cho Iran.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng các UAV đó ban đầu do Iran sản xuất. Chúng tôi đã đưa các UAV đó tới Mỹ, cải tiến chúng và bắn trả Iran", ông Cooper nói.

Theo ông Cooper, các lực lượng Mỹ đã nhắm vào gần 2.000 mục tiêu ở Iran kể từ khi chiến dịch quân sự chống Tehran bắt đầu. Các cuộc tấn công đó đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống phòng không và phá hủy hàng trăm tên lửa đạn đạo, bệ phóng và UAV của Iran.

Tướng Mỹ lưu ý, Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 UAV đáp trả. Hiện Mỹ đang săn lùng những bệ phóng tên lửa đạn đạo di động còn lại của Iran để loại bỏ khả năng phóng của các vũ khí này.

Mỹ công bố hình ảnh tấn công Iran. Video: CENTCOM

Tư lệnh CENTCOM cho hay Mỹ đã huy động 50.000 binh sĩ, 200 máy bay chiến đấu, 2 tàu sân bay cùng dàn máy bay ném bom cho chiến dịch ở Iran và sẽ có thêm nhiều vũ khí, khí tài hơn nữa. "Chiến dịch nhằm vào Iran chỉ mới bắt đầu", ông Cooper tuyên bố.

Theo quan chức này, quân Mỹ đã phá hủy 17 tàu chiến của Iran, bao gồm cả một tàu ngầm đã bị thủng một lỗ ở mạn tàu. Hiện không còn một tàu nào của Iran ở Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và Vịnh Oman.