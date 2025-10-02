Hãng tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ và Israel giấu tên cho biết, chính cuộc không kích chưa từng có của Israel nhằm vào thủ đô Doha của Qatar hồi tháng trước để ám sát nhiều lãnh đạo trong phái đoàn đàm phán của Phong trào Hồi giáo Hamas “đã thổi bùng nỗ lực thúc đẩy ngoại giao", dẫn đến kế hoạch hòa bình 20 điểm được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hồi đầu tuần.

Binh sĩ Israel tham chiến ở Dải Gaza. Ảnh: Lực lượng phòng vệ Israel/Mạng xã hội X

“Cuộc không kích thủ đô Doha của Qatar hôm 9/9 đã kích động một làn sóng tức giận từ các nước Ảrập nhằm vào Israel và cả vô số lời kêu gọi mới để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Các quốc gia Ảrập đã đồng lòng lên tiếng”, các quan chức ẩn danh cho biết.

Cũng theo các nguồn tin, 2 cố vấn của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner ở thời điểm đó đã thảo luận với giới chức Israel về tầm nhìn ở Dải Gaza thời hậu xung đột. Khi biết thông tin cuộc không kích của Israel, 2 người đều rất tức giận.

“Nhận thấy cơ hội ngoại giao, Tổng thống Trump đã giao cho ông Witkoff và ông Kushner soạn thảo một kế hoạch hòa bình dựa trên đề xuất ngừng bắn của Mỹ và khuôn khổ hậu xung đột từng được ông Kushner và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đưa ra. Từ đó, bản kế hoạch hòa bình 20 điểm ở Dải Gaza được hình thành”, các quan chức Mỹ và Israel nói.

Hiện Nhà Trắng chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.